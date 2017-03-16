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KAOB: “Kocaeli, ülkenin çöplüğü değildir!”

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KAOB: “Kocaeli, ülkenin çöplüğü değildir!”
Kocaeli Akademik Odalar Birliği  (KAOB), Ankara'da bulunan hava gazı fabrikasının yıkılarak, içindeki asbest atığın Kocaeli’de İzaydaş’ta bertaraf edilmesi ile ilgili olarak kamuoyunda oluşan sorulara düzenlediği basın açıklamasıyla cevap verdi.

Asbestin kimyasal özelliği hakkında bilgilendirmede bulunulan açıklamada, asbest liflerinin havada solunur hale geldiklerinde tehlikeli, öldürücü olduğuna vurgu yapıldı, “Solunan lifler akciğerlerde birikir ve zarar verir. Bu durumda akciğerde zedelenmeler başlar ve bu da akciğerin çalışmasını engeller ve kansere yol açar” denildi.

Ankara’daki fabrikanın yalıtımında asbest kullanıldığı, yüksek kanserojin özelliği nedeniyle ülkemizde de 2010 yılından itibaren asbestin inşaatlarda kullanımının yasaklandığı hatırlatıldı.

Kocaeli Akademik Odalar Birliği üyelerinin KYÖD’deki açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, “Asbestli kısımda yıkım yapılmadı” ifadesinin tek başına yeterli olmadığı, bunun belgelerde ortaya konulup, kamuoyundaki soru işaretlerinin ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

ASBEST NASIL BERTARAF EDİLMELİ?

KAOB açıklamasında asbestin bertaraf edilmesi sırasında yapılması gereken işlem konusunda şu bilgilere yer verildi:

“Tehlikeli atık taşıma lisansı almış araçlarla taşınmalıdır. Bertarafın 1. sınıf düzenli depolama sahasında gömülme olarak gerçekleşmesi gereklidir. Bu kapsamda, atıkları taşıyan araçların atık taşıma lisansları kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Ayrıca, söz konusu tehlikeli atıkların, 1. sınıf düzenli depolama sahasına iletildiğine dair belgeler de paylaşılmalıdır.

Son günlerde kamuoyunun gündemini işgal eden asbest tartışmasına dair yapılması gerekenler açık ve basittir. Ülkemizde bu alanda çalışan çevre, kimya mühendisleri, üniversiteler, akademisyenler, çevre alanında çalışan firmalar, laboratuvarlar bulunmaktadır. Sorunun çözümü için her türlü araç ülkemizde mevcuttur. Yeter ki, yerel yönetimler, ilgili kurumlar bu konuda daha hassas olsun ve çözüm üretmeye çalışsın.

Ankara’da İTC firmasında bulunan depolama sahasında bertaraf etmek mümkün iken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, atıkların İZAYDAŞ’ta bertaraf edileceğine dair yaptığı açıklama büyük bir talihsizlik olarak değerlendirilmektedir. Kocaeli yeterince atık üreten ve atıkların bertarafı konusunda üzerine düşeni yapan kentlerden biridir. Ankara halkını rahatlatmak adına yapılan açıklamalar, Kocaeli halkını derinden rahatsız etmiştir. Kocaeli ilimiz, ülkenin çöplüğü değildir!”

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