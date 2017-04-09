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Kapadokya'da balon düştü... Ölü ve yaralılar var

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Kapadokya'da balon düştü... Ölü ve yaralılar var
Kapadokya Bölgesi’nde Göreme’den ters rüzgarın etkisiyle sürüklenerek elektrik tellerine çarpan sıcak hava balonunda bulunanlardan 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

İlk belirlemelere göre, bu sabah kalkan sıcak hava balonu Ürgüp-Ortahisar arasındaki bölgede ters rüzgar nedeniyle yüksek gerilim taşıyan tellere çarptı. sert iniş yaptı. Olay sırasında 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Nevşehir’de geçen şubat ayında sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu Danimarkalı turist hayatını kaybetmişti. 14 Mart’ta ise sıcak hava balonlarının rüzgar nedeniyle sert iniş yapması sonucu yaralanan 49 turist tedavi altına alınmıştı.

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