Kapalı Pazar ihaleye çıkıyor

İlk aşamada trafolar taşındı

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un yapımına büyük önem verdiği Kapalı Pazar projesi, Yenikent Mahallesi Mimar Sinan Camii’nin karşısındaki boş alana inşa ediliyor. Proje kapsamında ilk olarak Derince Belediyesi ile SEDAŞ arasında yapılan ortak çalışmalar neticesinde pazar alanında bulunan trafolar Mimar Sinan Camii’nin yanında bulunan alana taşındı. Trafoların taşınma işleminin ardından Yenikent Kapalı Pazar projesinin kaba inşaatı için ihale aşamasına geçildi.

İhale tarihi 6 Kasım Pazartesi

Çağın gereklerine uygun, çok amaçlı olarak inşa edilecek olan Kapalı Pazar’ın ihalesi 6 Kasım Pazartesi günü saat 14.30’da Derince Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Fuayesi’nde yapılacak. 17 bin 545,91 m2 inşaat alanına sahip olan Kapalı Pazar, bodrum kat, zemin kat ve 3 normal kattan oluşacak. Pazar hizmetinin verileceği günün haricindeki diğer 6 gün boyunca otopark olarak vatandaşların kullanımına sunulacak Kapalı Pazar’ın bünyesinde düğün ve nikah salonları, lokanta, kafeterya, kütüphane, emekli evi, öğretmen evi, aile danışma merkezi ve çocuk oyun salonları gibi donatılar da yer alacak.



