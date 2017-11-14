Kapatılan kurum adına korsan açıklama

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker yaptığı basın açıklamasında sendikayı yalanlamak adına kapatılan Kamu Hastaneleri Birliği adına [email protected] e-mail adresinden korsan açıklama yapılarak kamu oyunun yanıltıldığını söyledi. Çeker, “Sağlıkta usulsüz, keyfi uygulamalar ne zaman son bulacak” başlıklı basın açıklamamız ile Seka Devlet Hastanesinde Laboratuvar Teknisyeni olarak görev yapan bir sağlık personelinin Dilovası Devlet Hastanesine, boşalan personelin yerine ise Verem Savaş Dispanserinden başka bir sağlık personelinin geçici olarak görevlendirilmesi ile meydana gelen keyfiliği hukuksuzluğu dile getiren basın açıklamasına karşı; suçluluk psikolojisi ile savunmaya geçilmiş ve basın yayın kuruluşlarına [email protected] e-mail adresinden 'Kamu Hastaneleri Birliği' adına bir açıklama gönderilmiştir. 694 Sayılı KHK’nın Resmi gazetede yayınlanması ve 29.09.2017 tarih ve 5812 bakanlık onayı ile bu kurum kanunen kaldırılmıştır. Böyle bir kurum yoktur. Olmayan kurum adına açıklama yapan kurum, kişi ve kişiler, kanunen suç işlemiştir; bu e-mail'i atanlar, IP numarasından tespit edilerek ilgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır. Sağlık kurumlarının elektronik posta adreslerinin uzantıları “@saglik.gov.tr”dir. E-maillerin böyle bir uzantılı elektronik posta adresinden gelmesi gerekir” dedi.

Çeker açıklamasına şöyle devam etti:

-“Metnin içeriğinde; 1-Tüm sağlık personeli atamalarının kanun ve mevzuata uygun yapılarak üst kuruluşlar tarafından onaylandığı, 2- Personel eksikliklerinin atama yapılıncaya kadar hakkaniyet ölçülerine uygun bir şekilde geçici olarak personel görevlendirmek sureti ile giderildiği, 3- Geçici personelin görevlendirme sürelerinin bir ay ile sınırlı tutulduğu ve uygulamanın Ocak ayından itibaren sıra ile yapıldığı, Y.A’nın geçici görevlendirilme sebebinin ailevi nedenlere bağlı olduğu, dile getirilmiş olup, Türk Sağlık Sendikası olarak yaptığımız basın açıklaması ile bir senaryo kurgulandığı ve kasıtlı olarak olayların saptırıldığı iddiaları dile getirilmiştir. Türk Sağlık Sen olarak kamu sağlık hizmetlerinin en etkin ve nitelikli bir şekilde sunulması yönünde yapılan tüm uygulamaların yanında yer almaktayız. Keyfi ve yanlı uygulamalarında karşısındayız. Açıklamamıza konu görevlendirmenin ilk olmadığını, geçmişte benzer uygulamaların olduğu, hatta bundan sonra da bu tür uygulamaların devam edeceğini bizler gibi tüm sağlık çalışanları da bilmektedir. Bu yönde yapılan tüm açıklamaların, sağlık çalışanlarının kanaatini değiştirmeyeceği aşikar olduğu gibi güvende de telkin etmeyecektir.

ÜST MEKANİZMALARI TATMİN ETME ÇABASI

Yaptığımız basın açıklamasına karşı kapatılan bir kurumun adını kullanarak verilen cevabın sağlık çalışanları dışında kamuoyunu ve üst makam olarak tabir edilen mekanizmaları tatmin etme beklentisi taşıdığı görülmektedir. Mevzuata hakim ve idarenin uygulamaları ile güvensiz bir ortamda tedirgin bir şekilde görev yapan sağlık çalışanları bu açıklamaları inandırıcı bulmamaktadır. Sözü edilen geçici görevlendirmenin hem ailevi nedenle yapıldığı hem de sırası ile yapıldığı ifadesine yer vererek kendisi ile çelişen bir açıklamaya yer verilmiştir. Geçici görevlendirme onayına ilgili mevzuatın tarih sayısı ile maddesinin yazılarak üst makamlara onaylatılması usulsüz işleme hukukilik getirmez. Hak ve adalet ölçülerine uygun bir geçici görevlendirme yapıldığı iddiası mesnetsizdir. Eğer geçici görevlendirme süresi bir ay ile sınırlı ise, bir ay süre ile çalışacak bir personel ek ödemeleri diğer servislere oranla daha yüksek olan acil servis gibi ayrı bir öneme haiz bir birime görevlendirilmez. Hastanenin yıllardır yükünü çeken diğer personelin acil serviste görev yapma isteklerinin olduğu hususu da göz ardı edilerek söz konusu acil servise görevlendirme yapılmıştır.

SAĞLIKÇILARIN AKLIYLA KİMSE ALAY EDEMEZ

Yapılan geçici ve benzer görevlendirmelerde hak, adalet, mevzuat, hukuk hükümleri ve hizmet gerekleri baz alınmış olsaydı; Dilovası Devlet Hastanesine daha yakın olan ve laboratuvar hizmetlerinin özelleştirildiği Hastanelerde mevzuata aykırı bir şekilde hasta karşılama “Tirajda görevlendirilen laboratuvar teknisyeni söz konusu hastaneye geçici olarak görevlendirilebilirdi. İl içi tayin dönemi atamalarının kapalı olduğu bir dönemde bir sağlık çalışanının Dilovası Devlet Hastanesine naklen atanması işlemini hangi adalet ve hukuk manzumesi ile değerlendirilecek merak ediyoruz. Yine bir sağlık çalışanı İzmit Seka Devlet Hastanesinde görev yapmakta olup ailevi sorunlar nedeniyle Körfez Devlet Hastanesine geçici görev istediği halde bu sağlık çalışanının talebine neden diğer çalışanlara tanınan imtiyaz dahilinde olumlu cevap verilmemiştir. Benzer örneklerle sıkça karşılaşan sağlık çalışanlarının aklı ile hiç kimsenin alay etme hakkı da haddi de yoktur. Sendika olarak konu hakkında yapmış olduğumuz basın açıklamasını tekrarlıyoruz.

KEYFİ UYGULAMALARLA MÜCADELE EDECEĞİZ

Mevcut mevzuatı yok hükmünde sayarak, kendilerini hala etkin ve yetkin kabul edip aktif görevlerine ve görevin kendilerine vermiş olduğu yetkilerinin hala devam ettiğini hayal eden yöneticiler ne yazık ki mevcuttur. Bu duygu ve düşünce içerisinde olan ve hareket eden eski yöneticilerle Kocaeli’nde sağlık teşkilatının sorunlarının çözülmeyeceği, halkımıza kaliteli sağlık hizmeti verilemeyeceği bir kez daha karşımıza çıkmıştır. Makam ve koltuk hırsı nedeniyle hastanelerdeki kanun dışı uygulamaları, personele yapılan haksızlıkları çözmek yerine olmayan bir makamdan, korsan bir şekilde açıklama yapılması bu durumun en güzel örneğidir. Yönetimin boşluk kaldırmayacağının örneğiyle karşı karşıyayız. Sendika olarak bu güne kadar olduğu gibi, hiç bir zaman hak ve adaletten şaşmayacağımızı, sağlık çalışanlarının sesi ve kulağı olacağımızı, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarındaki kanun ve yönetmeliklere aykırı usulsüz uygulamaların takipçisi olacağımızı, keyfi uygulamalarla sonuna kadar mücadele edeceğimizi buradan bir kez daha sağlık çalışanlarına ve kamuoyuna duyurulur.”

Ayşegül Kalaycı