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Kapatma veya seyircisiz oynama, uzak ihtimal 

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Kapatma veya seyircisiz oynama, uzak ihtimal 
Kartalspor maçındaki sahaya girme olaylarının teşebbüs aşamasında kalması, maçın devamına engel bir durumun yaşanmamasından dolayı PFDK’nın Kocaelispor’a para cezası vermesi bekleniyor. 

İKİ KİŞİ SAHAYA GİRMİŞTİ 
Kocaelispor-Kartalspor maçının 70. dakikasında Numaralı A’dan sahaya atlayan, 18 yaş altı işitme engelli olduğu belirlenen Emre Kertbuğu adlı şahıs ceza alanı içinde yerde yatan konuk takım oyuncusuna tekme atma teşebbüsünde bulunmuş, araya futbolcuların girmesiyle amacına ulaşamamıştı. Maçın 78. dakikasında ise gol sevinciyle kale arkası tribünden bir taraftar sahaya girmiş,  yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra özel güvenlik tarafından kontrol altına alınmıştı. Hakem ve temsilci raporlarında eylemlerin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.

CAMİADA ENDİŞELİ BİR BEKLEYİŞ VAR   
TFF bu iki olayla ilgili olarak Kocaelispor’un disipline sevk etti, savunmasını istedi. Kocaelispor Kulübü en kısa süreçte detaylı bir savunma hazırlayıp TFF’ye gönderecek. TFF Disiplin Kurulu’nun muhtemelen önümüzdeki salı günkü toplantısında raporları ve savunmayı inceleyerek karar vermesi bekleniyor. Sahaya girme olaylarında genelde kapatma veya seyircisiz oynama yaptırımları uygulanıyor. Kocaelispor camiasında, Çorum Belediye maçını tarafsız sahada veya seyircisiz oynama endişesi hakim. 

BÜYÜK OLASILIKLA PARA CEZASI GELECEK 
Her iki sahaya giriş olayında oyunculara müdahale olmaması ve maçın devamına engel bir durum yaşanmaması çok önemli. Ayrıca daha önce sahaya girme eyleminin yaşanmamış olması da dikkate alınıyor.  TFF Disiplin Kurulu’nun yaşanan olaylarla ilgili olarak Yeşil-Siyahlı kulübe saha kapatma veya seyircisiz oynama cezası vermesinin uzak ihtimal olduğu, muhtemelen para cezası uygulanabileceği belirtiliyor. Yeşil-Siyahlı takım yüksek olasılıkla Çorum Belediye maçını İsmetpaşa’da, taraftarı önünde oynayacak.

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