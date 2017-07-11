Hava alanlarındaki tuvaletlerdeki kapı kolları hastalık taşıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan ve taşıdığı mikrobun bile farkından olmayan yüz binlerce kişinin kullandığı tuvaletlerin kapı kolların mikrop taşıdığı belirlendi.

Müster Westfalya Üniversitesi ve Robert Koch Enstitüsü tarafından 59 ülkede, 136 hava alanında 400 ayrı kapı kolundan yapılan incelemelerde, tuvalet kapı kollarının ölümcül virüsler taşıdığına rastlandı.