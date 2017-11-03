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Kapılar 12.00’de açılacak

Kapılar 12.00’de açılacak

Kocaelispor yönetimi yarınki maç için stadyum kapılarının 12.00’de açılacağını duyurdu. Stadyum gişelerinden bilet satışları ise saat 11.30’a kadar devam edecek. 

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Bilet fiyatları şöyle: 

Deniz Tarafı Kale Arkası Bilet: 10 TL
Misafir Tribün Bilet: 10 TL 
Maraton Tribünü Bilet: 15 TL
Numaralı B Tribün Bilet: 25 TL
Numaralı A Tribün Bilet: 40 TL
VIP Tribün Bilet: 100 TL

İŞTE BİLETLER


2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bu haftaki biletlerin üzerinde, "Birlikte kanserden daha güçlüyüz”" sözüne yer verildi. Yönetim, “Tüm Lösemili Çocuklarımıza acil şifalar, ailelerine güç-kuvvet ve kansersiz bir dünya dileriz” temennisinde bulundu.

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