Kapılar 12.00’de açılacak

Bilet fiyatları şöyle:

Deniz Tarafı Kale Arkası Bilet: 10 TL

Misafir Tribün Bilet: 10 TL

Maraton Tribünü Bilet: 15 TL

Numaralı B Tribün Bilet: 25 TL

Numaralı A Tribün Bilet: 40 TL

VIP Tribün Bilet: 100 TL

İŞTE BİLETLER



2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bu haftaki biletlerin üzerinde, "Birlikte kanserden daha güçlüyüz”" sözüne yer verildi. Yönetim, “Tüm Lösemili Çocuklarımıza acil şifalar, ailelerine güç-kuvvet ve kansersiz bir dünya dileriz” temennisinde bulundu.