Kapılar 12.00’de açılacak
Kocaelispor yönetimi yarınki maç için stadyum kapılarının 12.00’de açılacağını duyurdu. Stadyum gişelerinden bilet satışları ise saat 11.30’a kadar devam edecek.
A+A-
Bilet fiyatları şöyle:
Deniz Tarafı Kale Arkası Bilet: 10 TL
Misafir Tribün Bilet: 10 TL
Maraton Tribünü Bilet: 15 TL
Numaralı B Tribün Bilet: 25 TL
Numaralı A Tribün Bilet: 40 TL
VIP Tribün Bilet: 100 TL
İŞTE BİLETLER
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bu haftaki biletlerin üzerinde, "Birlikte kanserden daha güçlüyüz”" sözüne yer verildi. Yönetim, “Tüm Lösemili Çocuklarımıza acil şifalar, ailelerine güç-kuvvet ve kansersiz bir dünya dileriz” temennisinde bulundu.
Bu haber toplam 77 defa okunmuştur
Etiketler : Kocaelispor, bilet
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.