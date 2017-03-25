Kapılar 13.30’da açılacak

Yarınki maç için stat kapılarının 13.30’da açılacağı duyuruldu.

Güvenlik nedeniyle dağ tarafındaki kale arkası tribünü yine kapalı olacak. Taraftarlar numaralı, maraton ve deniz tarafındaki kale arkası tribün kapılarından giriş yapabilecek.

BİLET FİYATLARI:

Deniz Tarafı Kale Arkası Bilet: 10 TL

Maraton Tribünü Bilet: 15 TL

Numaralı B Tribün Bilet: 25 TL

Numaralı A Tribün Bilet: 40 TL

VIP Protokol Tribün Bilet: 100 TL

Çirkin tezahürat uyarısı

Kocaelispor yönetimi kötü ve çirkin tezahürat konusunda taraftarı uyardı. Kulüpten yapılan duyuru şöyle: “Taraftarlarımızın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminin bu sezon içinde ev sahibi kulüp olduğumuz müsabakalarda daha önce 4 kez gerçekleştirilmesinden dolayı, bundan sonra gerçekleşecek olan ilk çirkin ve kötü tezahürat eyleminde Kulübümüze 1 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500 TL PARA CEZASI verileceğini hatırlatarak taraftarlarımızın yapacakları tezahüratlarda dikkatli olmalarını rica ederiz”

Kulübünüzün sakini değil, sahibisiniz

Kocaelispor yönetimi bu haftaki maç biletlerinde, “Kulübünüzün sakini değil, sahibisiniz” temasıyla geçen hafta deplasman yolunda katledilen Serhat Boz için “Başımız sağ olsun” ibaresinde yer verildi. Yönetim kurulunun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Bu haftaki "KULÜBÜMÜZÜN SAKİNİ DEĞİL, SAHİBİYİZ!" temalı acı hatıra biletlerimizde geçen hafta deplasman yolunda katledilen taraftarımız Serhat BOZ için BAŞIMIZ SAĞOLSUN ibaresine yer verdik. Merhuma bir kez daha Allah'tan rahmet diler; telefon, faks, medya ve sosyal medya aracılığı ile acımızı paylaşan herkese teşekkür ederiz.

1966'dan beri acı ve tatlı hatıralara sahip KOCAELİSPOR Tarihimizde benzer bir hadisenin bir daha asla yaşanmaması, camiamızın tek bir mensubunun burnunun dahi kanamaması için tüm taraftarlarımızı birbirimize karşı sağduyu ve saygı ile hareket etmeye; maçlarda düzeni sağlayacak olan kanun ve talimatlara riayet etmeye; bu düzeni sağlamak için çaba gösterecek olan emniyet ve özel güvenlik personeline engel değil, destek olmaya davet ederiz.Kadın/Erkek, Genç/Yaşlı, İşçi/Memur/Esnaf/Öğrenci; cinsiyet-yaş-sınıf-zümre-siyasi düşünce ayırt etmeksizin tüm taraftarlarımızı "KULÜBÜMÜZÜN SAKİNİ DEĞİL, SAHİBİ OLMAK İÇİN" eşleriyle, çocuklarıyla; sevgilileri, ağabeyleri, kardeşleriyle İSMETPAŞA TRİBÜNLERİNDE BİR OLMAYA, BİRLİK OLMAYA DAVET EDİYORUZ”