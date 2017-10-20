Kapılarda özel güvenlik olacak

Yarın akşamki maçla birlikte tüm kapılarda bilet kontrollerini özel güvenlik yapacak. Gişelerde bilet satışları saat 17.00’de başlayacak, kapılar ise 18.00’de açılacak. Bilet fiyatları şöyle: Kale arkası: 10 TL, Maraton: 15 TL, Numaralı B: 25 TL, Numarala A: 40 TL, VİH: 100 TL

Futbol oynayınca güzel

Kocaelispor yönetimi yarın akşamki maçın biletlerinde, “Futbol oynayınca güzel” sözüne yer verdi. Yönetim kurulundan konuyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı: “Zaman çalarak sahada oyunun oynanmasına engel olan ve futbol seyir zevkimizden çalanlar, dolayısıyla tüm emek verenlerin emeklerinden bilete bedel ödeyen taraftarımızın da haklarından çalanlar nedeniyle bu haftaki biletlerimizde, “futbol oynayınca güzel” sözünü yer verilmiştir”

Mert, ceza sınırında

Kocaelispor’da orta sahanın başarılı ismi Mert Yavuz, ilk 4 haftada 3 sarı kart görerek sınıra gelmişti. Yetenekli oyuncu bugün ceza sınırındaki beşinci maçına çıkacak. Önümüzdeki hafta Çorum Belediyespor deplasmanına çıkacak temsilcimizde Mert’in bugün de sarı karttan uzak durması gerekiyor. Yeşil-Siyahlı ekipte ayrıca Murat, Mehmet ve Hamza da ikişer sarı kartla oynuyor.

Payas, dışardaki 4 maçın 2’sini kazandı

Bu akşamki rakibimiz Payas Belediyespor’un deplasman karnesi iyi. İlk deplasman maçında Adliyespor’u 2-0 yenen Hatay ekibi sonrasında Uşak’a 3-1, Karaköprü’ye ise 4-0 mağlup olmuştu. Rakibimiz son dış saha maçında ise Arsin’e 1-0 üstünlük sağlamıştı. Hatay ekibi 5’nci haftada kan değişimine gitmiş ve Murat Böyükbaşı’nı takımın başına getirmişti. Böyükbaşı ile çıkılan üç maçta iki beraberlik, bir galibiyet alındı.