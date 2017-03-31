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Kaplan'ın davası yine ertelendi

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Kaplan'ın davası yine ertelendi
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in kardeşi Emrah Kaplan’ın bıçaklayarak ağır yaraladığı eniştesi Murat Hürriyet’in görülmekte olan davası yeniden ertelendi.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in eşi Murat Hürriyet’i bıçakla yaralayan kayın biraderi Emrah Kaplan’ın (29) kasten öldürme suçundan tutuklu yargılandığı davaya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. 
Bugün görülen davada tutuklu Emrah Kaplan’ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için rapor istenmesine karar verilerek dava 31 Mayıs 2017 tarihine ertelendi. Duruşmaya tanık ve sanık taraflarından kimse katılmadı.

Olay, Başiskele'de bulunan bir özel hastanede 25 Ocak 2016’da meydana gelmişti. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in tedavi altındaki babası Şaban Kaplan’ı ziyaret etmek için hastanede bulunan; kardeşi Emrah Kaplan ve eniştesi Murat Hürriyet (37) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, Emrah Kaplan odada bulunan meyve bıçağını alarak eniştesi Murat Hürriyet’i ense ve karnından bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Olayın gerçekleştiği hastanede tedavi altına alınan Murat Hürriyet, yaklaşık bir haftalık tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

Kerim YAVUZ

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