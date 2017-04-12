  • BIST 90.952
  • Altın 150,162
  • Dolar 3,6613
  • Euro 3,8868
  • Kocaeli 18 °C

Kaplumbağa "Tuki" 97 yaşında

»
Kaplumbağa "Tuki" 97 yaşında
Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde bulunan, Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası olarak bilinen "Tuki", 97 yaşına girdi.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türlerden olan dev aldabra kaplumbağasının 97. doğum günü dolayısıyla hayvanat bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Parkı ziyaret eden çocuklar, meyve ve sebzelerden oluşan doğum günü hediyesini Tuki'ye verdi.

Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Gökmen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası olan Tuki'nin 12 Nisan 1920 doğumlu olduğunu söyledi. 

Tuki'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılar arasında yer aldığı bilgisini veren Aydın, "Dev aldabra kaplumbağalarının 200-250 yıl yaşadığı tahmin edilmekte. Bugüne kadar gözlemlenen en yaşlı dev aldabra kaplumbağası 150 yıl yaşamış. Bunun dışında bu kadar uzun yaşayan bir kaplumbağa görülmemiş. Tuki de bu yolda devam ediyor ve hiçbir sağlık problemi yok." diye konuştu. 

Aydın, Tuki'nin yaklaşık 20 yıldır Darıca'da olduğunu belirterek, 97. yaş gününü çocukların hazırladığı meyve sebze pastasıyla kutladıklarını kaydetti. 

Hayvanat bahçesinin simgesi haline gelen yaşlı kaplumbağanın 75 yaşındaki Afrika mahmuzlu kaplumbağa ile yaşadığını anlatan Aydın, "Şu an hava koşulları onu zorlayacak nitelikte olduğu için bahçeye sadece güneşli havalarda çıkıyor. Onun dışında barınağında kalıyor." dedi.

Aydın, Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası Tuki'nin ziyaretçilerini beklediğini sözlerine ekledi. 

Bu haber toplam 111 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cüce su aygırı "Mela" dünyaya gözlerini açtı12 Nisan 2017 Çarşamba 14:33
  • Kartepeli aşçı adayları finalde12 Nisan 2017 Çarşamba 13:27
  • Körfez’de bahar temizliği12 Nisan 2017 Çarşamba 12:56
  • KO-MEK’ten istihdam seferberliğine destek12 Nisan 2017 Çarşamba 12:13
  • Pişman dergisini okudular ödül kazandılar12 Nisan 2017 Çarşamba 11:46
  • İbrahim Erkal hastaneye kaldırıldı12 Nisan 2017 Çarşamba 11:20
  • Doğan ve Aygün’den Kuruçeşme turu12 Nisan 2017 Çarşamba 10:40
  • Mardinli muhtarlar, İzmit'i unutmayacak12 Nisan 2017 Çarşamba 10:07
  • Kocaeli'de 1 günde 4 sarsıntı11 Nisan 2017 Salı 21:32
  • Özel Konak, komşuda11 Nisan 2017 Salı 18:15
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti