Kaplumbağa Tuki yine tutturdu

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 97 yaşındaki 'Tuki' isimli aldabra kaplumbağası derbi maçlarıyla ilgili yaptığı tahminlerle tanınıyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi üzerinde takımların armalarının bulunduğu kutular Tuki'nin önüne konuldu. Tuki önce Galatasaray'ın bulunduğu kutuya doğru yönelse de daha sonra iki kutunun arasında durdu. Tuki iki kutunun arasında durunca derbide beraberlik olacağı yorumu yapıldı. Tuki, Galatasaray-Fenerbahçe maçını da doğru tahmin ederek, doğru tahmin sayısını 4'e yükseltti.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, "Dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucunu Tuki yine bildi. Derbiler konusunda oldukça tecrübeli. Zaten 97 yaşında. Tabi bunlar şaka ama gerçekten bir şekilde derbileri doğru tahmin ediyor. Bunu yaparken önüne 2 tane kutu koyuyoruz. Kutunun içerisinde onun sevdiği besinlerden eşit miktarda var. Kutunun üstünü de ilgili takımların, rakip olan takımların logosu ile kaplıyoruz. Tuki hangisini seçerse o tahmini söylüyoruz. Bu güne kadarki 4'üncü doğru tahminiydi. 2 kez beraberliği bildi. Bazen tercih yapmak istemiyor. 2 kutuya da gitmiyor, ortada duruyor. Israrla ortada duruyor. Biz de bu sonucu beraberlik olarak yorumluyoruz. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin de berabere sonuçlanacağını doğru tahmin etti. Tuki'nin bu özelliği bizi mutlu ediyor. Zaten ülke tarafından bilinen bir kaplumbağa. Çünkü ülkemizin en yaşlı kaplumbağası. Bakalım gelecek derbilerde bu tahminleri devam edecek mi? Biz de merakla bekliyoruz" dedi.



