Kaptan Hamza dönüyor

Yeşil-Siyahlı takımın kaptanı Hamza Mutlu, Sancaktepe maçında yerde yatan rakibine tekme attığı için 4 maç ceza almıştı.

Beylerbeyi, Erzincan ve Gölcükspor maçlarının ardından önceki günkü Tekirdağ sınavında takımdaki yerini alamayan deneyimli isim cezasını tamamladı. Hamza, Ankara Demirspor maçıyla birlikte takıma dönüyor.

SİNAN’IN DURUMU NE OLACAK?

Takımda sarı kart cezası nedeniyle Tekirdağspor’a karşı forma giyemeyen Kadir Öge de cezasını çekti. Yeşil-Siyahlı takımda tek eksik kadro dışı bırakılan Sinan Pektemek kaldı. Taraftarlar golcü oyuncunun durumunu çok merak ediyor. U19 takımıyla antrenmanlara çıkan Sinan’ın birkaç hafta içinde affının gündeme gelmesi bekleniyor.

