  • BIST 81.901
  • Altın 146,149
  • Dolar 3,7772
  • Euro 4,0057
  • Kocaeli 5 °C

Kaptan Hamza dönüyor

»
Kaptan Hamza dönüyor
Yeşil-Siyahlı takımın kaptanı Hamza Mutlu, Sancaktepe maçında yerde yatan rakibine tekme attığı için 4 maç ceza almıştı.

Beylerbeyi, Erzincan ve Gölcükspor maçlarının ardından önceki günkü Tekirdağ sınavında takımdaki yerini alamayan deneyimli isim cezasını tamamladı. Hamza, Ankara Demirspor maçıyla birlikte takıma dönüyor.

SİNAN’IN DURUMU NE OLACAK? 
Takımda sarı kart cezası nedeniyle Tekirdağspor’a karşı forma giyemeyen Kadir Öge de cezasını çekti. Yeşil-Siyahlı takımda tek eksik kadro dışı bırakılan Sinan Pektemek kaldı. Taraftarlar golcü oyuncunun durumunu çok merak ediyor.  U19 takımıyla antrenmanlara çıkan Sinan’ın birkaç hafta içinde affının gündeme gelmesi bekleniyor.  
 

Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Demir hazırlıkları başlıyor16 Ocak 2017 Pazartesi 16:45
  • Deplasman fatihi16 Ocak 2017 Pazartesi 16:41
  • Kaptan Hamza dönüyor16 Ocak 2017 Pazartesi 16:40
  • Oğuzhan da sınıra geldi16 Ocak 2017 Pazartesi 16:38
  • Darıca doludizgin16 Ocak 2017 Pazartesi 16:36
  • Derincespor’dan moralsiz başlangıç16 Ocak 2017 Pazartesi 16:35
  • Yenişehir hayata döndü:1-216 Ocak 2017 Pazartesi 16:32
  • Ç.Plajyolu galibiyeti kaçırdı: 0-016 Ocak 2017 Pazartesi 16:31
  • Çınarlıspor kısa kesti:0-316 Ocak 2017 Pazartesi 16:29
  • Doğantepe’de kazanan yok:2-216 Ocak 2017 Pazartesi 16:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti