Kar kütlesi, araçların üzerine devrildi

Kartepe'den şehir merkezine gitmek isteyen otomobillerin üzerine, yol kenarında biriken kar kütlesi devrildi. Otomobillerde bulunanlar, vatandaşların da yardımı ile çıkartıldı.

Tatil için Kartepe’ye gelen bir grup, bugün dönüş için yola çıktı. Zirveden yaklaşık bir kilometre aşağıya inen araçların üzerine yol kenarında biriken kar kütlesi devrildi. 4 otomobil karların altında kaldı. Olayı gören sürücüler vatandaşların yardımına koştu. Araçların içinde kalan vatandaşlar her hangi bir yaralanma yaşanmadan çıkartıldı. Araçlar ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çıkartıldı. Kartepe yolunda onlarca araç yolda kaldı. Jandarma ekipleri yukarıya araç çıkışını kesti.

Bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor.