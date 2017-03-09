Kar maskeli gaspçılar hakkında karar

TIR hırsızlarının 3'ü tutuklandı,yedek parça satışı yapan Ü.K. ise serbest kaldı.

Çayırova’da 19 Şubat’ta Azerbaycan'dan gelen Ayel Q., TIR'ı Çayırova'da bulunan bir TIR parkına çekti. Bu sırada kar maskeli 3 kişi Ayel Q.'yu tehdit edip ellerini koli bandı ile bağladıktan sonra sürücünün üzerinde bulunan 800 doları, 400 TL'yi, cep telefonunu ve TIR'ı gasp etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR'ın Ankara OSTİM'de yedek parça satışı yapan Ü.K.'ye 45 bin liraya satıldığını tespit etti. Ü.K. gözaltına alınırken, polis aracı gasp eden 3 kişinin peşine düştü. Polisin İstanbul Sultanbeyli'de yaptığı operasyon ile S.Ç, Y.Y. ve S.D. yakalandı. 3 kişinin evlerinde yapılan aramada bulunan 13 adet av tüfeği, 2 kar maskesi, 2 çift siyah renkli eldiven, sahte ehliyet ve 1 palaya el konuldu.

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin 27 Ekim 2016 günü Gebze’den çalınan bir başka TIR’ın da faili oldukları, çaldıkları TIR’ı ise Ankara Ostim Sanayi Sitesinde yedek parça işi yapan Ü.K. isimli şahsa 45 bin TL’ye sattıkları öğrenildi.

Ü.K. isimli şahıs da sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden Ş.Ç.’nin hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından toplamda 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. S.D. isimli şahsın ise mala zarar verme suçundan arandığı belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

3 TUTUKLAMA

Şüphelilerden S.Ç, Y.Y, ve S.D tutuklandı, yedek parça satışı yapan Ü.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Kerim YAVUZ