Kar maskeli soyguncu yakalandı

Körfez'de faaliyet gösteren bir banka şubesine kar maskeli olarak hırsızlık girişiminde bulunan M.S.S adlı şahıs Asayiş Şube kipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Körfez'de faaliyet gösteren bir banka şubesine Cumartesi günü hırsızlık girişiminde bulunuldu. Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresinde elde edilen kamera görüntülerinden olaya teşebbüs eden kar maskeli, eldivenli, elinde levye bulunan şahıs teşhis edildi.

Şüpheli şahıs ile ilgili yapılan takip ve çalışma sonrasında Pazar günü Körfez'de ikamet eden M.S.S isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs M.S.S. emniyet güçleri tarafından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs asayişteki sorgusunda olay esnasında giydiği kıyafetler olay yerinin 500 metre uzağında boş arsa üzerindeki çalılık alanda ele geçirildi.

Çiğdem ARMAĞAN