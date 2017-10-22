KAR-MEK aşçılık kursunda kış hazırlıkları başladı 

Kartepe Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(KAR-MEK)’de aşçılık eğitim alan kursiyerler kış ayının hazırlıklarına başladı. Türk ve Dünya Mutfağına yönelik teorik ve pratik eğitim veren KAR-MEK Aşçılık Kursu eğitimlerine Ataevler Kültür Merkezi’nde devam ediyor. Kartepe Belediyesi’nin kursiyerleri için hazırladığı uygulama mutfağında eğitim alan kursiyerler, aldıkları eğitim ile farklı tarif ve lezzetler öğrenirken, yemek konusunda önemli ipuçları yakalıyor.

KAR-MEK eğitmenleri nezaretinde kış hazırlıklarına başlayan kursiyerler uygulama mutfağında eğitici ve keyifli saatler yaşıyorlar. Aşçılık Kursu’nda eğitim alan kursiyerler özellikle kış ayında tüketilen yiyeceklerin yapımını öğrenmeye başladılar. Kış ayı hazırlıklarına turşu yapımı ile başlayan ve yaptıkları turşular ile usta aşçılara taş çıkaran yemek severler, turşu yapımı sonrasında hamur kesme, erişte ve tarhana yapımı hakkında eğitim alacaklar.

KAR-MEK kurslarının önemine değinen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe Belediyesi olarak hemşehrilerimizin kişisel gelişimlerine ve meslek sahibi olmalarına büyük önem veriyoruz. Özellikle Kartepe’de kadın olmanın farkını hayata geçirdiğimiz projeler ile göstermekteyiz. Bu anlayış içerisinde KAR-MEK kursları ücretsiz olarak verilmektedir. Belediye olarak bir yandan da İŞKUR ve KOSGEB ile birlikte istihdamın sağlanmasında önemli desteklerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

Kursiyerler, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına katkı sağlayan KAR-MEK kurslarından tüm Kartepeli vatandaşların faydalanmasını tavsiye ederken, kendilerine bu imkanları tanıyan Başkan Üzülmez’e teşekkür ettiler.