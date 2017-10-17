KAR-MEK ile kendi işini kurdu 

Kartepe halkının sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Kartepe Belediyesi’nin hizmete açtığı meslek edindirme kursları, bayanların kendilerini geliştirmelerine ve iş hayatlarına atılarak aile bütçelerine katkı sağlamalarına olanak sağlıyor. Kurs merkezlerinde eğitim gören Kartepeli bayanlar yeteneklerini KAR-MEK’te keşfediyor.

Kartepe Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği Hasan Paşa Mahallesi KAR-MEK kursiyerlerinden olan Elif Yıldız (38) yaklaşık dört yıl iğne oyası ve el nakışı kurslarına katılarak ürettiği ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. KAR-MEK’i ikinci ailem diye adlandıran Yıldız, sosyal belediyecilik anlayışının hizmetle karşılık bulduğu Kartepe’de yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ürünlerini, Kartepe Belediyesi’nin El Emeği Göz Nuru Çarşısı’nda hiçbir kira bedeli ödemeksizin satışa sunabiliyor.

Ev hanımı olan ve yıllarca iş hayatına olan özlemini dile getiren Elif Yıldız, KAR-MEK’te geçirdiği dört yılın sonunda bu özlemini giderdiğini söyleyerek, “Başarmanın, üretmenin ve kazanmanın keyfini yaşıyorum. Artık kendime daha fazla güveniyorum. Uzun zamandır iş hayatına özeniyordum. Kartepe Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği KAR-MEK kurslarına katılarak hayallerime ulaştım. Bizlere bu imkanı veren ve bizlere güvenen Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.