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Kar timi 24 saat iş başında

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Kar timi 24 saat iş başında
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle kenti etkisi altına alan kar yağışında çalışmalarına hız verdi.

165 araç ve 300 personelin bulunduğu kar timi, 24 saat esasına göre çalışarak yolların sürekli açık kalması ve vatandaşların sorun yaşamaması için hizmet veriyor.

YOLLLARI SÜREKLİ AÇIK TUTMAK İÇİN

Kocaeli’de dün akşam saatleri ile başlayan kar yağışının ardından kent genelinde karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Ana arterler, köy yolları ayırt etmeden canla başla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Kar Timi, Kartepe ve bağlı köyleri, Umuttepe gibi yüksek rakımlı noktalarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kar küreme araçları, tuzlama çalışmaları ile yolların kapanmaması, kayma ve buzlanmanın oluşmaması sağlanıyor.

KOORDİNELİ ÇALIŞILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, ayrıca meteorolojinin uyarılarını da dikkate alarak su baskını ve buzlanma olaylarına karşı İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi, İSU ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir ekip kurmuştu. Oluşturulan ekip, her birimin kendi alanında hizmet verilmesi sağlanarak koordine sağlandı.

KAR TEMİZLEME BIÇAKLARI

Geçmişte özellikle yüksek rakımlı köylerde kar yağışının başlamasıyla birlikte kapanan köy yolları eğitimde ve sağlıkta aksamalara yol açıyordu. Yolların açılması için çalışma yürüten ekipler günler sonra köylere ulaşabiliyordu. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için 2011 yılından itibaren köy muhtarlıklarına traktörlere takılabilen kar temizleme bıçakları dağıttı.

KAR TİMİNE YARDIMCI OLUYORLAR

Bir yandan Büyükşehir’in kar komandoları karla mücadele ederken, bir yandan da Büyükşehir’in dağıttığı kar bıçaklarını traktörlerine takan köylüler ekiplere yardımcı oluyor. Köylerde toplamda 28 adet traktörlü kar küreme bıçakları görev yapıyor. Bunlar Başiskele; Servetiye Camii, Kartepe; Pazarçayırı Sultaniye, Avluburun, Gebze; Mollafenari, Mudarlı, Tepecik, Yağcılar, Hatipler, Kargalı, Ahatlı, Kandıra; Yusufca, Sepetli, Sarıahmetler, Balaban, İzmit; Yenice, Ortaburun, Balören, Yassıbağ, Bulduk, Çağırgan, Gökçeören, Nebihoca’da konuşlu bulunuyor.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANIN

AFKOM ekipleri trafiğe çıkacak araçların kışlık kar lastiği takmaları, hususi araç sahiplerinin anılan gün ve tarihler arasında mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmaları, trafiğe çıkmaya zorunlu araçların araçlarında zincir takoz ve çekme halatı bulundurması, trafikteki araçların, Emniyet ve Karayolları Ekiplerinin bildirdikleri yol güzergâhlarını kullanmaları, Emniyet ve Karayolları Ekiplerinin talimatlarına uymaları, yoğun olan yolları mümkünse kullanmamaları, oluşabilecek kaza ve yoğun yağışa maruz kalanların 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarını istedi.

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