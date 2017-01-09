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Kara, buza dikkat!

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Kara, buza dikkat!
Bölgemizi etkileyen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı, çok etkili olmasa da perşembe gününe kadar sürecek.

Ancak, yetkililer kardan çok, geceleri (-5) dereceye kadar düşecek sıcaklık nedeniyle meydana gelecek buzlanmaya dikkat çekiyor, vatandaşları uyarıyor.

OKULLAR BUGÜN TATİL

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini, dün saat 15.44’de Twitter hesabından duyurdu. Meteorolojinin raporlarına göre, okullarda yeni bir tatil kararının alınıp alınmayacağı daha sonra değerlendirilecek.

İLİMTEPE’DE SEFERBERLİK

Yoğun kar yağışının en fazla etkili olduğu Körfez İlimtepe’de enerji hatları koptu. Ekipler kısa sürede müdahale ederek sıkıntıyı ortadan kaldırdı. Mağduriyet geçen dönemden daha az oldu. 
 

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