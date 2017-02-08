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Kara delik 11 yıldır aynı yıldızı 'çiğniyor'

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Kara delik 11 yıldır aynı yıldızı 'çiğniyor'
Amerikalı gök bilimciler, Dünya'dan 1,8 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kara deliğin bir yıldızı 11 yıldır yuttuğunu ortaya çıkardı.

ABD'deki News Hampshire Üniversitesinden Dacheng Lin, kara deliklerin yıldızları yutmasının 1990'dan bu yana izlendiğini ancak daha önce bir yıldızı 1 yıldan uzun sürede yutan kara deliklere rastlanmadığını açıkladı.

Lin, Dünya'ya 1,8 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galakside bulunan kara deliğin ise yıldızı yutmaya 2005'te başladığını ve yıldızı "çiğnemeye" hala devam ettiğini söyledi.

Dünya yörüngesindeki X ışını teleskoplarından elde edilen verileri kullandıklarını belirten Lin, "Bir yıldızın, muhteşem ve uzatmalı ölümüne şahit olduk." dedi.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi araştırmacılarından James Guillochon da Güneş'in iki katı büyüklüğündeki yıldızı yutan kara deliğin sürekli büyüdüğünü gözlemlediklerini kaydetti.

Bilgisayar modellemelerine göre, kara deliğin yıldızı gelecek 10 yıl içinde tamamen yutması bekleniyor.

Araştırma, "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

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