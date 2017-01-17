Kara, “Eksik kalmasaydık,  kesinlikle kaybetmezdik”

BAL’da kent derbisinde pazar günü Hereke Yıldızspor ile Gebzespor arasında oynanan maçta gülen taraf deplasman takımı Gebzespor olmuştu.

H.Yıldızspor Teknik Sorumlusu Ecevit Kara, Abdurrahman’ın çok erken kırmızı kart görmesinin oyun düzenlerini etkilediğini söyledi.

“OĞULCAN’IN SAKATLANMASI DA BİZİ ETKİLEDİ”

Ecevit Kara, Gebzespor’un abartılacak bir takım olmadığını, maçın ilk yarısında yaşadıkları şanssızlıklardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Maçın daha başında stoperimiz Oğulcan sakatlandı. Bir diğer stoperimiz Mustafa Çelik, ameliyat olduğu için yoktu. Sefa’yı oyuna aldık. Murat Tiraki’yi stopere çekip, Sefa’yı ön liberoda oynattık. İlk yarının son dakikasında da Abdurrahman bize göre ağır bir kararla ikinci sarıdan atıldı. Abdurrahman atılana kadar oyunun hakimi bizdik.11-11 devam etseydik, kesinlikle kaybetmezdik” dedi.

MALİLİ FUTBOLCULAR OLMADI

Hereke Yıldızspor, ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosunda bulunan M.Ali Kurun, Harun, Abdullah, Serhan ve Beratcan ile yollarını ayırmıştı. Devre arasında kadrosuna takviye yapmak isteyen Kırmızı-Yeşilli ekip, bir süredir Malili futbolcular Süleymenie ve Kate’yi deniyordu. Teknik ekip bu oyuncuları yeterli görmedi, takımdan ayrıldılar. Hereke Yıldızspor, ligin ikinci yarısı öncesinde takıma tek takviye yaptı, sezon başında Çengelköyspor’a giden eski oyuncusu İsmail İrvasa’yı geri aldı.