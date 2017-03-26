Kara Fatma Kocaeli Cephesi’nde

Prof. Dr. Sabahattin Özel, Kurtuluş Savaşı’nda Kara Fatma’nın Kocaeli Cephesi’ndeki hizmetlerini anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü başlıklı sempozyum öğleden sonra oturumlarla devam etti. İlk oturuma Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Selda Kılıç, 2. oturuma ise Prof. Dr. Mehmet Alpargu başkanlık yaptı. Oturum sonrası tüm konuşmacılara Çoban Mustafa Paşa Külliyesi tablosuyla birlikte geçen yıla ait sempozyum sonuç bildirilerinin bulunduğu kitap hediye edildi. Üniversiteli öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği sempozyumda ilk konuşmayı Prof. Dr. Selda Kılıç yaptı. Kılıç, “1920 Meclisinde Hafız Abdullah Efendi”yi anlattı. Prof. Dr. Kılıç, ilk dönem TBMM’de bulunan 6 İzmit mebusundan birinin Hafız Abdullah Efendi olduğunu söyledi. Ayrıca Hafız Abdullah Efendinin meclis içi çalışmalarını ve üzerinde durduğu konuları anlattı.

İZMİT HALKEVİ GÜZEL SANATLAR ŞUBESİ

Kocaeli tarihine farklı yönlerden ışık tutan Uluslararası Çoban Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü adlı sempozyuma sağlık sorunları sebebiyle katılamayan Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Enver Konukçu’nun tebliğini Tarih Araştırmacısı Resul Narin okudu. Narin, ”Mudarlı Menşeli Tarih Araştırması: Dr. Selahattin Tansel”i anlattı. Erken Cumhuriyet dönemi ulus devlet ideolojisi bağlamında “İzmit Halkevi Güzel Sanatlar Şubesi Müzik Kolu Etkinlikleri “konulu bir konuşma yapan Yrd. Doç. Dr. Gülşen Erdal, ”Erken Cumhuriyet Dönemi olarak adlandırılan 1923-1938 yılları arasında genç Türkiye Cumhuriyeti varlığını ve otoritesin sağlamlaştırmak ve halka ulus devlet ideolojisini benimsetmek için sanatın çeşitli alanları kullanmıştır” dedi.

KOCAELİ CEPHESİ’NDE BİR KADIN KAHRAMAN: KARA FATMA

Prof. Dr. Mehmet Alpargu’nun oturum başkanlığını yaptığı 2. oturumda İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Sabahattin Özel, “Kurtuluş Savaşı’nda Kara Fatma’nın Kocaeli Cephesindeki Hizmetleri”ni anlattı. Özel, ”Erkekler ne çok çaba harcarlarsa harcasınlar kadınlara kıymet verilmiyorsa başarılı olunmaz. Milli mücadele döneminde Türk kadınları her alanda mücadele etmiştir. Pek çok kadın kahramanımız vardır. Kara Fatma Erzurum doğumlu varlıklı bir ailenin kızıydı. Kara Fatma kardeşi ile birlikte Kocaeli’ ye geçmiş ve buralarda çalışmalar yapmıştır. Gönüllü gençler toplayarak ve silah temin etmiştir. Cephane bulabilmek için pazarda çalışmaya başlamış, pazar kasaları ile cephane taşımıştır. Yunanlılara yakalanınca büyük işkencelere maruz kalmıştır. Pek çok köyü baskından kurtarmışlardır. Bu başarılarda oğlunun yanı sıra pek çok Kocaelilinin katkısı vardır. Kara Fatma Kocaeli Cephesinde çok hizmetleri geçmiş bir Kuva-yı Milliyecidir” ifadelerini kullandı.

1919-1921 yılları arası Kocaeli’nin ilk işgalinden kurtuluşuna kronolojik olayları ve değerlendirmeler konulu bir konuşma yapan Prof. Dr. S. Esin Dayı, İzmit’in ilk işgalinden son işgaline, kurtuluş mücadelesi sürecinde gerek İstanbul ve Anadolu’daki, gerekse yurt dışındaki askeri ve siyasi olayları İstanbul Hükümetleri, İtilaf Devletleri ve Milli Mücadele açısından kronolojik olarak ele alıp değerlendirmelerde bulundu.

KURTULUŞ MÜCADELESİNDE KOCAELİ’DE YAŞANANLAR

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, “Milli Mücadelenin İç Cephesini anlattı. Sofuoğlu arşiv belgelerine dayanarak yaptığı konuşmada, ”Sivas Kongresinde Türkiye’nin geleceği konuşulup karar alınmıştır. Bu gelişmeler özellikle İngilizleri tedirgin etmiştir. Kocaeli bölgesi, hem İtilaf Devletleri hem de Milli Mücadele karşıtı olan İstanbul Hükümetleri ile onları destekleyen güçler tarafından Anadolu’ya gerçekleştirilecek müdahalelerde yığınak bölgesi olarak kullanılmıştır. Bütün bu özelliklerinden dolayı Kocaeli Milli Mücadele döneminde bir iç cephe niteliği taşıdığı gibi önce İngiliz ardından onların yerini alan Yunan birliklerinin gelmesiyle dış cephe özelliği de göstermiştir” diye konuştu.