Kara kış, zor günler

Bölgemizi etkileyen soğuk ve yağışlı olumsuz hava koşulları, ilimizin önemli bir bölümünde hayatı çok olumsuz etkiledi.

Geniş bir alan saatlerce elektrik alamadı. Pek çok yeri sel suları bastı. İşyerleri zarar gördü. Görevlilerin olumsuzluklara müdahalesi yetersiz kaldı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İlimizde özellikle Kartepe, Başiskele, Gölcük ilçelerinde ve üst kesimlerde çok uzun süreli elektrik kesintileri oldu. İzmit’in bazı köylerinde, Körfez ilçe Hereke, İlimtepe Bölgeleri’nde 48 saattir elektrik alamayan bölgeler var. SEDAŞ yetkilileri, köy yollarının büyük bölümünün kapalı olduğunu, arıza bölgelerine ulaşamadıklarını anlattı.

SANAYİ MAHALLESİ ÇÖKTÜ

İlimizin pek çok bölgesinde, Kandıra, Başiskele, Kartepe’de sel önemli zararlara neden oldu. Ancak en büyük tahribat, İzmit Sanayi Mahallesi’nde yaşandı. Su baskını nedeniyle 50 ev boşaltıldı. AFAD 50 haneye dün akşam sıcak yemek servisi yaptı. Suyla kaplı evlerinde yatamayan aileler İzmit’teki 5 yıldızlı otellere yerleştirildi.

D-130’DA HEYELAN

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kartepe Yolu kapandı. Yılbaşı gecesi için zirveye gitmeye çalışan pek çok kişi yolda mahsur kaldı. D-130 Karayolu da Ulaşlı Mevkii’ndeki heyelan nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Meteoroloji bölgemizde olumsuz hava koşullarının bugün ve yarın da devam edeceğini tahmin ediyor. Özellikle perşembe gecesinden bu yana devam eden elektrik arızalarının giderilmesi gerekiyor.

Şennur YILDIZ