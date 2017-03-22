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Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan Kocaeli Valiliği'ne ziyaret

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Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan Kocaeli Valiliği'ne ziyaret
Kocaeli’deki askeri birliklerde incelemede bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından kapıda karşılanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, ilk olarak Şeref Defterini imzaladı. Çolak daha sonra beraberindeki Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, K.K. EDOK Muhabere Hizmet Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin Gürak ile birlikte Valilik makamına geçti. Vali Güzeloğlu ile bir süre görüşen Çolak, günün anısına Kara Kuvvetleri Komutanlığı plaketini Güzeloğlu’na takdim etti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep’e ziyaretin anısına Hereke Halı desenlerinin yer aldığı el işlemeli vazo takdim ederek, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

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