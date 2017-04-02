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Karabacak ‘Evet’ için çalışmalarını sürdürüyor

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Karabacak ‘Evet’ için çalışmalarını sürdürüyor
Referandum çalışmalarına devam eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, hafta sonu katıldığı programlarda ‘evet’ için her kesimden destek istedi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer’le birlikte katıldığı ev sohbetleri, hasta ziyaretleri ve son olarak “Bayanlarla Genç Kürsü” isimli söyleşide yeni anayasa ile ilgili ayrıntılar aktardı. Başkan Karabacak, 16 Nisan’da yapılacak referandumla birlikte Türkiye’nin önemli bir süreci geride bırakarak her alanda gelişimini sürdüreceğine vurgu yaptı.

Söyleşide konuşan Başkan Karabacak, yeni anayasaya hayır diyen muhalefete yüklenerek, “Şöyle bir bakacak olursak muhalefet ve hayır kanadı ne istiyor. 1940’lı yıllardaki tek parti (Cumhuriyet Halk Partisi) CHP’sinin Türkiye’sini istiyorlar. Hani seçimlerin CHP’nin gösterdiği tek bir listeyi oylamak için açık oy-gizli tasnifle yapıldığı günler var ya, işte onu istiyorlar. Hani milletin kılığından kıyafetinden dolayı Ankara caddelerine sokulmadığını bilir misiniz? Âşık Veysel bile o kendine öz kıyafetiyle Ankara’ya sokulmamıştır. Nerelerden nerelere geldik. Tek tipçi, dayatmacı o günler var ya, işte muhalefet ve hayır kanadındakiler o günleri geri gitmek istiyorlar. Hani CHP il başkanlarının hem il başkanı, hem de vali koltuğunda oturuyordu ya işte o günleri istiyorlar. Bunlar devletin tüm imkânlarıyla milletin değil kendilerinin emrinde olduğu dönemler var ya, işte o dönemin hayaliyle yanıp tutuşuyorlar. Ama o günler artık geride kaldı. Artık söz de, karar da milletimizindir. 16 Nisan, bu karanlık CHP zihniyetinin kırıntılarının ortadan kalkacağı gündür. 16 Nisan aydınlık Türkiye’nin her alanda önemli hamleler gerçekleştireceği günlerin başlangıcıdır. Siz hanım kardeşlerimize bu noktada çok iş düşüyor. Kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza yeni anayasa maddelerini anlatalım ve güçlü bir “evet” le yeni Türkiye’ye bir destekte biz verelim.” diyerek bayanlardan da destek istedi.

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