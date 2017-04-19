Karabacak, "Güçlü Türkiye’nin önü açılmıştır"

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, bölge basınıyla bir araya gelerek, referandum çalışmalarını ve referandum sonucunu değerlendirdi.

Darıca Belediyesi Teras Cafe Restaurant’ta yapılan toplantıya Başkan Şükrü Karabacak, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, parti üyeleri, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Programda söz alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak iki aylık referandum sürecindeki çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, “Bizler Referandum sürecinde gece gündüz demeden, sokak sokak dolaştık, çalınmadık kapı bırakmadık. Darıca’da zorlu bir süreci başarıyla atlattık. Demokrasilerde sandık sonucu belirler, Bunun tartışmasını yapmak bir şey getirmez. Vatandaşımız son sözünü söylemiştir. Tüm siyasi partiler buna saygı duymalı ve ülkemiz nasıl büyür onun üzerinde kafa yormalı. 2019 yılında yeni bir sistemle ülkemiz yönetilecektir. Artık koalisyonlar dönemi sona ermiştir, güçlü iktidarlarla güçlü Türkiye’nin önü açılmıştır.’ Şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır. Bu seçimde herkes kazanmıştır. Güçlü Türkiye için Evet denmiştir. Hayır diyen vatandaşlarımız da bu milletin ferdidir. Eminim onlarda bir gün keşke Evet deseydim de bu ülkenin büyümesine bende katkı verseydim diyeceklerdir" dedi.

Referandum sonucu ile sistemin kazançlı çıktığını dile getiren Başkan Karabacak, "Darıca’da Referandum sürecinde 240 Ev Toplantısı, 45 Site, 56 Dernek ziyareti ve Esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Ulusal ve Yerel kanallarda programlara katıldık. Yaklaşık 10 Bin gencimize ulaştık. Diriliş Yürüyüşü ve Uğur konseri ile vatandaşın heyecanını canlı tuttuk.Gençlerimiz arasında “Kararım Evet” Kısa film yarışması yaptık" diye konuştu.

Referandumun genel veya yerel seçimlerle kıyaslanmasının yanlış olacağını ifade eden Başkan Karabacak, "Türkiye genelinde yüzde 51,4 aldık. Bu iyi bir sonuç. Bizim Darıca’da en çok hizmet verdiğimiz yerlerde Evet oyu çıkmadı. Ben öyle inanıyorum ki; Bu hayır çıkan sandıklardan ilk seçimde AK Parti’ye büyük oy çıkacaktır. Seçim öncesi Darıca’da yaptığımız anketten yüzde 56 çıkmıştı. Anketimiz bizi yanıltmadı. Hangi sandıktan ne çıkmış biz bunları biliyoruz. Bunun değerlendirmesini yapacağız. Darıca’da seçim başarı ile sonuçlanmış ve ülkemiz genelinde de seçim başarı ile atlatılmıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Karabacak ve İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Daha sonra ise Evet Platformu tarafından düzenlenen “Kararım Evet” Kısa film yarışmasında dereceye giren eserler gazetecilerin beğenisine sunuldu.