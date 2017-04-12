Karabacak işçilere 'evet'i anlattı

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ilçede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını ziyaret edip, işçilerle yemek yedi.

Piri Reis Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasındaki atölyeleri gezen Karabacak, burada çalışanlarla yemek yedi, yaklaşan referandum hakkında konuştu.

İşçilerden halk oylamasında ülkenin birlik, beraberlik ve kalkınması için evet oyu vermelerini isteyen Karabacak, "Pazar günü ülkemizin geleceği ile ilgili çok önemli bir seçim var. Bu seçim çok önemli. Biz, bu ülkede yaşayan bireyler olarak hepimiz kardeşiz.

Evet ve hayır diyen de bu ülkenin insanlarıdır. Hiçbir şekilde ayırım yapmıyoruz. Herkesin başımızın üstünde yeri var. Ancak mevcut sisteme hayır diyeceksek, geçmişi sorgulamamız lazım. Bizim başka bir ülkemiz yok. O yüzden güçlü bir Türkiye için evet diyeceğiz." dedi.