Karabacak, “Kardeşlik için Evet” diyen aktivistler ile yürüdü

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Kardeşlik için evet yürüyüşü” sloganı ile yürüyen aktivist grupla gece saatlerinde Darıca’da buluştu.

Grup ile 600 metre birlikte yürüyüş yapan Karabacak, grubu bu gece Darıca’da bulunan bir otelde misafir etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminde cuntacıların hedeflerinden birisi olan Cumhurbaşkanlığı yakınındaki Jandarma Genel Komutanlığı önünde toplanan Serüven Motosiklet ve Alternatif Araç Tutkunları Eğitim, Araştırma, Spor, Kültür Yardımlaşma ve Doğa Derneği üyesi 3 kişi, kardeşlik için yürüyecekleri bin 71 kilometrelik yürüyüşün başlangıcını 22 Şubat saat 15.07’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden yapmıştı. Kardeşlik için evet sloganı ile yürüyen grup bugün sabah saatlerinde Osmangazi Köprüsünü yürüyerek geçmişti. Grup bugün için yürüyüşlerini Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sonlandırdı.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, aktivistlerin Darıca’da konakladığı yere giderek aktivistler ile bir araya geldi. Aktivistler ile sohbet eden Başkan Karabacak, Darıca’da çadırda konaklayacak olan aktivistlerin bu gece rahatça dinlenebilmeleri için kentte bulunan bir otelde onları misafir etti. Otele kadar yaklaşık 600 metrelik yolu Başkan Karabacak ve aktivistler ellerinde Türk Bayrağı ile yürüdü.

“Bu kutlu yürüyüş kendilerine başarılar diliyorum”

Yürüyüş sonrası konaklamanın yapılacağı yerde açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “15 Temmuz’da Fetullahçı Terör Örgütünün ülkemizde meydana getirdiği kalkışma hareketi sırasında gazi olan arkadaşlarımızın Ankara’dan bu kutlu yürüyüşü başlatıp İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Pazar günü Şehit yakınları ve gazilerle buluşacaklar. 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet seçiminde evet kampanyamıza destek vermiş olmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Halkımızın milletimizin dikkatini çekebilme adına böyle bir fedakarca yürüyüşü Ankara İstanbul ve İstanbul Ankara yürüyüşü ile birleştirecekler. Bu kutlu yürüyüş kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

“Konakladıkları noktadan buraya kadar hep beraber yine yürüyerek geldik”

Yürüyüş yapan aktivistleri Darıca’da misafir ettiklerini belirten Karabacak, “Gerçekten zor bir yürüyüş. Hiçbir araca binmeden günlük ortalama 35 kilometre yürüyerek Ankara İstanbul arasını gidip gelmiş olmak önemli. Şanlı Türk Bayrağımızı üzerlerinden hiç eksik etmeden 15 Temmuz’un unutulmamasını kamuoyuna deklare edilmesi adına kendilerini kutluyorum. Bugün Darıca’da biz kendilerini misafir etmek istedik. Onlarda bizleri kırmadılar. Konakladıkları noktadan buraya kadar hep beraber yine yürüyerek geldik” şeklinde konuştu.

“Dil sussun ayaklar konuşsun dedik”

Kardeşlik için evet sloganıyla yürüyüş yapan grup adına konuşan Salim Gören, “Bugün Osmangazi Köprüsünü yürüyerek geçen ilk aktivistler olarak yola çıktık çıkalı hep kardeşliği, kardeşliğin her şeyin üzerinde olduğunu vurguladık. Az önce başkanımızın dediği gibi evet konusunda bir doğa derneği olarak gerekli açıklamayı basın bildirimizde yaptık. Sonrasında da dil sussun ayaklar konuşsun dedik. Ayaklarımız 21 gündür konuşuyor. O konuşmanın sonunda da bugün Darıca’dayız” ifadelerini kullandı.

“Bu yürüyüşe eşlik eden ilk belediye başkanımız oldular”

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın konaklama davetine icabet ettiklerini söyleyen Gören, “Normalde biz kampçıyız. Darıca’da da sayın başkanımız biz kamp yapmaya hazırlanırken sağ olsun bizleri ziyaret ettiler. Şuana kadar geldiğimiz 600 kilometrelik yürüyüşün 600 metresini temsili olarak başkanımızla yürüdük. Seçilmiş bir belediye başkanı olarak bu yürüyüşe eşlik eden ilk belediye başkanımız oldular. Seçilmiş bir belediye başkanının bu yürüyüşe dahil olması bu yürüyüşe ayrı bir anlam kattı. Bugünde bu teklifi yaptı başkanımız bizde davete icabet ettik. Yarında İstanbul’a doğru tekrar yola çıkacağız” dedi.

“Kardeşlik için evet yürüyüşü” sloganıyla yürüyerek Darıca’ya ulaşan grup burada bir gece konakladıktan sonra yarın sabah İstanbul’da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne doğru yürümeye devam edecek.