Karabacak, sandık müşahitlerine seslendi

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı tarafından düzenlene sandık müşahitleri buluşma programına katıldı.

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen ve sandık müşahitlerinin katıldığı programa Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak katıldı. Programda konuşan Karabacak, “16 Nisan ülkemiz için tarihi bir dönemeç. Bu yolda bu kutlu davada bir ve beraber olarak hepimiz tarihe geçeceğiz. Bu güzel akşamda kutlu davanın kutlu yolcuları olan siz sandık müşahitlerimiz ve partililerimiz ile bir araya geldik. Özgür bağımsız ve müreffeh bir Türkiye'nin yolunu açacak bir seçimin bekçileri ve emekçileri olarak sandıklar açılıp oylar teslim edilinceye kadar, sokak sokak çalışarak sonucunda zafere ulaşacağız inşallah. Tüm partili kardeşlerimizin gözlerinde 16 Nisan akşamı yaşanacak zaferin ve sevincini ve heyecanını görüyorum” dedi.

Sultan Alparslan’ın açtığı yolda ilerlediklerini belirten Karabacak, “Sevgili kardeşlerim, dava arkadaşlarım, Sultan Alparslan 1071 yılında Anadolu’ya girerken bir çığır açtı, bir yol açtı, sonrasında Selçuklu ve Osmanlı’nın kurulmasıyla büyük medeniyetler kurmuş ecdadımızın bize gösterdiği bir yol haritası vardı. İstanbul’un fethiyle Fatih Sultan Mehmet Han ve Kurtuluş Savaşı’nda ecdadımız bizlere yol açtılar, hedef gösterdiler. Bizler bugün ecdadımızın yolunda ilerliyoruz, bizlerde bir çığır açacağız, bir yol açacağız. Nedir bu, özgür, bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye’nin yol haritasını çizeceğiz. Bu kutlu davada siz değerli dava arkadaşlarımızla bir ve beraber olarak hepimiz tarihe geçeceğiz, sandık sonuçları açıklanıncaya kadar gece gündüz çalışacağız ve Darıca’da yüzde yetmişler seviyesinde “evet” oyuyla bu yolu hep birlikte açacağız” şeklinde konuştu.