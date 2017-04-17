Karaburç’ta sıra restorasyona geldi

İzmit Orhan Mahallesi’nde yer alan, tarihi özellik taşıyan Karaburç Kalesi’nde İzmit Belediyesi tarafından bir süredir devam ettirilen güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Tarihi yapıda şimdi restorasyon çalışmaları başlatılacak. İTÜ uzmanları tarafından hazırlanan büyük proje ve restorasyonla ilgili olarak İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

ASKI İSKELE İLE GÜÇLENDİRİLDİ

Üç farklı dönemi bünyesinde taşıyan Karaburç Kalesi’nin bir ay süren güçlendirme çalışmasını Asa İnşaat gerçekleştirdi. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın girişimleri sonucu yeniden tarihe kazandırılması planlanan Karaburç Kalesinin güçlendirme çalışmalarını İl Kültür Ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan yerinde inceledi. Zamburkan, “Tarihe sahip çıkan bir başkana sahibiz. Bu kent adına çok büyük bir şans. Kocaeli tarihi ile yaşayan, bir kent tarihine sahip çıkan ve destek veren tüm kent yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

3 FARKLI DÖNEM

Roma, Bizans, Osmanlı döneminde şehrin savunmasında önemli rol oynayan Karaburç’un restorasyon ve konservasyon projesini İzmit Belediyesi hazırladı. Karaburç ve çevresi proje tamamlandığında tarih ve kültürün aynı anda yaşayacağı kültür ve turizm alanlarından birine dönüşecek. Tarih Koridoru Proje kapsamında yer alan İzmit'in hâkim tepelerinden Orhan Mahallesi'nde bulunan 3 farklı dönemi bünyesinde taşıyan ve günümüze kadar gelebilen Karaburç; Roma, Bizans, Osmanlı döneminde şehrin savunmasında önemli rol oynamış.

ANTİK NİKOMEDİA'NIN AKROPOLÜ

İzmit iç kale, sur ve burçları içerisinde barındıran yapı, UNESCO tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak kabul edilmişti. Yapının iç duvarları 12 YY. da, dış katmanı da 13.YY. ilk yarısına tarihlendirilmekte. Roma devri tuğla işçiliği gösteren bu surlarda Helenistik çağ parçalarına da rastlandı. İç kale surlarının alt kısımlarının, Bizans döneminden daha eski bir devir olan 3. YY. ortalarında iç kale Antik Nikomedia'nın da akropolü durumunda olduğu belgelendi.

Şennur Yıldız