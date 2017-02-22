Karacabey maçına davet

Hodri Meydan Taraftar Derneği yayınladığı basın bildirisinde, Kütahya deplasman organizasyonuna destek verenlere teşekkür ederek, Karacabey maçıyla ilgili çağrıda bulundu.

Dernekten yapılan basın açıklaması şöyle:

KÜTAHYA MAÇI İÇİN TEŞEKKÜR

“Kütahya deplasman organizasyonunda her zamanki gibi bizlere destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na, Büyükşehir Genel Sekreterimiz Tahir Büyükakın ve Ulaşım Daire Başkanlarımıza, Kocaelispor Yönetim Kuruluna ve eski yöneticilerimizden Yaşar Can, Ömer Gül ve Mehmet Tüysüz'e destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Maç sabahı 06:30'da Kocaelispor için yollara düşen ve takımımıza çok iyi destek veren cefakar taraftarlarımıza, Kütahyaspor camiasına ve maçtan sonra bizzat bizleri arayarak sağ salim ulaştınız mı diye soran Kütahya Polis Teşkilatına ve askerlerimize çok teşekkür ediyoruz”

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM DOLMALI

“Hafta sonu oynayacağımız Karacabey maçı için tüm kente çağrımızdır; Bizler şampiyonluğa inanıyoruz. Bu işi sadece Futbolcu kadrosu, Teknik Kadro, Başkan ve Yönetim üzerine yıkmayalım. Bu insanlar 2.5 senedir büyük mücadele veriyorlar. Yönetim bugüne kadar kimseye paramız yok demedi, tüm imkanlarını seferber edip ödemelerini yaptılar. Ancak son zamanlarda yönetim kurulumuz maddi açıdan zorlanmaktadır. Bunun için de tüm taraftarlarımızdan özellikle Karacabey maçı biletlerinden almasını, ayrıca yakınlarını maça davet ederek ve stadı tıklım tıklım doldurmasını istiyoruz. Maç biletlerini Cumartesi gününe kadar bitirerek elde edilecek olan gelirle futbolculara ödeme yapması için yardımcı olalım. Bugüne kadar onlar parayı hiç bahane etmediler. Aslanlar gibi bu formanın hakkını vererek mücadele ettiler. Aldıkları para analarının ak sütü gibi helaldir. Maç öncesi yapılacak ödeme ile takımımıza ekstra motivasyon sağlayalım”

KENT BÜYÜKLERİNE, SANAYİCİLERE ÇAĞRI

“Tüm kent büyüklerimize, sanayicilerimize de sesleniyoruz. Takımımız şampiyon olduğunda bu sadece takım, yönetim ve taraftara hitap eden bir sevinç olmayacaktır. Bu kentteki her insanı sevindirecektir. Her zaman en üst ligleri hak eden bu şehrin takımına, diğer şehirlerin ileri gelenlerini örnek alarak destek vermenizi bekliyoruz. Kocaeli’nden ekonomik olarak yüzlerce kat daha az imkana sahip olan ilçe takımları Süper Lig'deyken bizlerin alt liglerde olması Kocaeli kentinin imajını zedelemektedir. Türkiye’de ve Dünya'da şehirlerin en önemli tanıtımı futbol takımları ile yapılmaktadır. Kocaelispor'da bu kentin en büyük markasıdır. Sizleri de bu markanın etrafında olmaya bekliyoruz”