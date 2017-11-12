Karadeniz gol oldu yağdı
Bu sezon Türkiye Şampiyonası'nın yapılmayacağı sadece Play – Off yapılarak Kocaeli Şampiyonası yapılacağı U-12 Ligi tüm hızıyla sürüyor.
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Dün oynanan altı karşılaşma ile devam eden, şenlik havasında geçen maçlarda Gölcük Karadenizspor yine bir Gölcük takımı olan Kavaklıspor’a adeta gol olup yağdı. Gölcük Karadenizspor, Kavaklı Stadı’nda oynanan maçı 19-0 kazandı.
U-12 LİGİ TOPLU SONUÇLAR:
Gölcük Karadeniz: 19 – Kavaklıspor: 0
İhsaniyespor: 1 – Hisareynspor: 5
Halıderespor: 2 – Karamürsel İ.Y: 3
Şirinköyspor: 3 – Seka Doğanspor: 0
Derince GB: 1 – Yavuzspor: 2
Çenedağspor: 0 – BLD Derince: 7
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Etiketler : Kavaklıspor, Gölcük Karadenizspor
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