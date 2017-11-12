Karadeniz gol oldu yağdı

Dün oynanan altı karşılaşma ile devam eden, şenlik havasında geçen maçlarda Gölcük Karadenizspor yine bir Gölcük takımı olan Kavaklıspor’a adeta gol olup yağdı. Gölcük Karadenizspor, Kavaklı Stadı’nda oynanan maçı 19-0 kazandı.

U-12 LİGİ TOPLU SONUÇLAR:

Gölcük Karadeniz: 19 – Kavaklıspor: 0

İhsaniyespor: 1 – Hisareynspor: 5

Halıderespor: 2 – Karamürsel İ.Y: 3

Şirinköyspor: 3 – Seka Doğanspor: 0

Derince GB: 1 – Yavuzspor: 2

Çenedağspor: 0 – BLD Derince: 7