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Karadeniz gol oldu yağdı

Karadeniz gol oldu yağdı

Bu sezon Türkiye Şampiyonası'nın yapılmayacağı sadece Play – Off yapılarak Kocaeli Şampiyonası yapılacağı U-12 Ligi tüm hızıyla sürüyor.

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Dün oynanan altı karşılaşma ile devam eden, şenlik havasında geçen maçlarda Gölcük Karadenizspor yine bir Gölcük takımı olan Kavaklıspor’a adeta gol olup yağdı. Gölcük Karadenizspor, Kavaklı Stadı’nda oynanan maçı 19-0 kazandı.

U-12 LİGİ TOPLU SONUÇLAR:

Gölcük Karadeniz: 19 – Kavaklıspor: 0

İhsaniyespor: 1 – Hisareynspor: 5

Halıderespor: 2 – Karamürsel İ.Y: 3

Şirinköyspor: 3 – Seka Doğanspor: 0

Derince GB: 1 – Yavuzspor: 2

Çenedağspor: 0 – BLD Derince: 7

 

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