Karadeniz takibini sürdürdü
U-12 Ligi G Grubu önceki gün Kavaklı Stadı’nda oynanan iki maç ile devam etti.
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İkinci Gölcük Karadenizspor ile karşılaşan Harb- İş Spor sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Karadenizspor bu galibiyetle puanını 36 yaparak lider Gölcükspor ile puan farkını 2’ye düşürdü. Günün bir diğer maçında ise Halıderespor ile Ereğlispor 2-2 berabere kaldı.
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Etiketler : Gölcük Karadenizspor, Harb- İş Spor
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