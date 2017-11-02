Karadeniz takibini sürdürdü

İkinci Gölcük Karadenizspor ile karşılaşan Harb- İş Spor sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Karadenizspor bu galibiyetle puanını 36 yaparak lider Gölcükspor ile puan farkını 2’ye düşürdü. Günün bir diğer maçında ise Halıderespor ile Ereğlispor 2-2 berabere kaldı.

