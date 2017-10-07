Karadeniz’den trafik sorunu için öneri
Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz Tütünçiftlik bölgesindeki trafik sorunu için bazı önlemler alınması gerektiğinde ısrar ediyor.
A+A-
İlçede trafik sorununun her geçen gün büyüdüğünü belirten Karadeniz bu konuda bazı öneriler de getiriyor. İlçenin önemli ticaret merkezi olan Güney Mahallesi’ndeki Tan Sokak ve Petrolcüleri Sokak’ta trafiğin sürekli tıkanışına dikkat çeken Karadeniz, “Bu iki sokak tek yönlü olarak trafikte kullanılmalı. Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi de tek yönlü trafiğe açılmalı” dedi.
Bu haber toplam 240 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.