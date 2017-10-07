Karadeniz’den trafik sorunu için öneri

İlçede trafik sorununun her geçen gün büyüdüğünü belirten Karadeniz bu konuda bazı öneriler de getiriyor. İlçenin önemli ticaret merkezi olan Güney Mahallesi’ndeki Tan Sokak ve Petrolcüleri Sokak’ta trafiğin sürekli tıkanışına dikkat çeken Karadeniz, “Bu iki sokak tek yönlü olarak trafikte kullanılmalı. Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi de tek yönlü trafiğe açılmalı” dedi.

