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Karadeniz'in Bodrum'u: "Kartal Kayaları"

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Karadeniz'in Bodrum'u: "Kartal Kayaları"
Karadeniz sahilindeki Kandıra tatil beldelerinden Kerpe'nin kıyı şeridinde bulunan ve "Kartal Kayaları" olarak adlandırılan falez oluşumları, turistlerin ilgi odağı haline geldi.

"Karadeniz'in Bodrum"u olarak anılan Kerpe beldesinin kıyı şeridinde dalga ve rüzgarların aşındırmasıyla binlerce yılda oluştuğu belirtilen kayalıklar, Kandıra'da en fazla turist çeken yerlerinin başında geliyor.

Tatilini Kandıra'da geçirenlerin araçlarıyla rahatlıkla ulaşabildikleri bölge, güneşin doğuşunu ve batışını izlemek, balık tutmak, fotoğraf çekmek, kamp kurmak, kaya tırmanışı veya dalış yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler için farklı bir alternatif sunuyor.

Kayalıklar, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen adrenalin tutkunları için de eşsiz bir fırsat veriyor. Tırmanarak kayaların üzerine çıkan vatandaşlar, 15 metreyi bulan yükseklikten Karadeniz'in serin sularına atlıyor. Çevredeki turistler, maceracıların bu tehlikeli ve cesaret gerektiren atlayışını fotoğraflamak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Gün doğumu ve batımını izlemek isteyenlerin de tercih ettiği doğa harikası kayalıklar, fotoğraf meraklıları veya romantik anlar yaşamak isteyen çiftlerin de uğrak mekanları arasında bulunuyor.

Yeni yerler keşfetmek, farklı heyecanlar yaşamak ve yeni insanlarla tanışmak isteyen turistler, özel olarak hazırlanan kamp alanında çadır kuruyor. Kayalıklarda olta atabilen kampçılar, hem balık tutmanın hem de yakaladıkları balıkları mangalda pişirmenin keyfini yaşayabiliyor.

Kartal Kayaları'na, İzmit'ten kalkan Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle ulaşılabilirken, kayalara özel araçlarıyla gitmeyi tercih edenler ise D-605 karayolundan Kerpe'ye ayrılan 5 kilometrelik yolu takip ediyor.

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- "Her geçen gün daha fazla turist çekiyor"

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandıra'nın Karadeniz'in en güzel ve temiz sahil şeridine sahip kentlerden biri olduğunu söyledi.

Deniz, güneş ve yeşilin sihirli bir uyum içinde bütünleştiği Kandıra'nın, Karasu'dan Şile'ye kadar uzanan sahil şeridi boyunca ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil vadettiğini dile getiren Güneş, Karadeniz'in adeta bir heykeltıraş gibi işlediği Kartal Kayaları'nın en fazla turist çeken noktalardan biri olduğunu kaydetti.

Güneş, Kartal Kayaları'nın seyir zevki yüksek manzarası ve alternatif aktivitelerle her geçen gün Kandıra'ya daha fazla turist çektiğini vurgulayarak, doğal haliyle korunan bölgenin özellikle hafta sonunu şehir dışında geçirmek isteyen İstanbulluların ilk aklına gelen noktalardan olduğunu ifade etti.

Kandıra'da konaklayan turistlerin sadece Kartal Kayaları'nı ziyaret ederek dolu dolu bir gün geçirebileceklerini vurgulayan Güneş, "Kandıra, sadece yaz sezonunda 1,5 milyon turist ağırlıyor ve bunların büyük kısmı Kerpe'yi görmeden geri dönmüyor. Yapımı devam eden Karadeniz Sahil Yolu'nun batı Karadeniz etabı ile Kandıra Yolu'nun çift şeride çıkarılma projesinin tamamlanmasının ardından ziyaretçi sayısının daha artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

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