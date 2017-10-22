Karadeniz’in yeni ürünü: Kum midyesi para ediyor

Fakat bu bölgede dünyanın en kaliteli ve lezzetli kum midyesi çıkarıldığını biliyor muydunuz?

İşte ‘Akivades’ ya da halk arasında bilinen ismiyle ‘kum midyesi’, Yunanistan, İtalya ve Fransa mutfağının en çok tercih edilen spesiyalleri arasında yer alıyor. Ancak bu midyeyi çıkarmak çok da kolay değil. Dünyanın en kaliteli kum midyesi ilimizde yani Kandıra’nın Bağırganlı, Kefken civarlarında çıkarılıyor. Sabah dokuzda denize açılan, akşam dörde-beşe kadar denizde kalan Kandıralı balıkçılar, günde en az 80 çuval kum midyesi çıkarıyorlar.

YILDA 12 BİN TON KUM MİDYESİ ÇIKARIYORLAR

Avcılık mevsimi içerisinde 1 Eylül -1 Nisan tarihleri arasında Şile’den başlayıp Kandıra Kefken, Bağırganlı ve Sakarya’ya kadar uzanan Karadeniz kıyılarında kum midyesi çıkarılıyor. Türkiye’de çıkarılan kum midyesinin 60 bin tonundan sadece 12 bin tonunu Bağırganlı ve Kefken balıkçıları karşılıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı Su ürünleri şube müdürlüğü kontrolünde çıkarılan kum midyesi avlama izin belgesi ise Bağırgalı Köyü Su Ürünleri kooperatifine bağlı 12 Tekne ile Kefken Çevre Köyleri kooperatifine bağlı 15 teknede bulunuyor. Ve her teknenin günlük 80 çuval yıllık ise 1 ton kum midyesi çıkarma izni bulunuyor.

BAKANLIK DENETİMİNDEN GEÇİYOR, İTALYA’YA İHRAÇ EDİLİYOR

Kum midyelerinin çıkarılma işlemi öncesi kooperatifler bir fabrika ile anlaşıp kum midyelerini o fabrikaya veriyor. Kum midyeleri de Türkiye’de işlenmiş olarak eti ve suyu ayrılmış bir şekilde tamamı dış ülkelere ithal ediliyor. İlimizden çıkarılan dünyanın en sağlıklı ve kaliteli kum midyesinin tamamı neredeyse İtalyalar tarafından satın alınıyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı Su ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun “Kum midyesinin ilimizden çıkarılması işlemi öncesi bakanlığımız Avcılık istasyonlarını açıklıyor. Bizde bu istasyonlar çerçevesinde avlanmaya izin veriyoruz. Ancak öncesinde çıkarılacak kum midyeleri şube müdürlüğümüz tarafından su ve ürün analizi yapılıp insan tüketimi tarafından uygunsa avlanmaya açılıyoruz. Ve bu açılan alanlar 2 yıl avlanmaya açık bırakılıp, 2 yıl dinlendirmeye alınıyor” dedi.

KUM MİDYESİ- Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı Su ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun Bağırganlı açıklarından çıkarılan dünyanın en sağlıklı ve kaliteli kum midyelerini gösterdi.

DENETİM- Kum midyesinin çıkarıldığı sahada İl Gıda Tarım Ve hayvancılık Müdürü ilhan Özel ile Su ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun denetim yaparken.

TEKNELER- İlimizde kum midyesini Bağırgalı Köyü Su Ürünleri kooperatifine bağlı 12 Tekne ile Kefken Çevre Köyleri kooperatifine bağlı 15 tekne izinli olarak gerçekleştirebiliyor.

GEÇİM KAYNAĞI- Kandıra ve Bağırganlı balıkçıların avlanma sezonundaki en büyük geçim kaynaklarından biriside kum midyesi olarak biliniyor.

Şennur YILDIZ