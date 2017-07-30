  • BIST 107.700
  • Altın 143,977
  • Dolar 3,5286
  • Euro 4,1426
  • Kocaeli 29 °C

Karaduman Balkan Şampiyonu

»
Karaduman Balkan Şampiyonu
Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılan Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda sporcularımız çok önemli başarılar elde etti.

Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü’nden Emre Karaduman, rakiplerini geride bıraktı, şampiyon oldu.

ENES ÇAKAN ÜÇÜNCÜ OLDU

Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcularından Emre Karaduman’ın birinci olduğu yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası’nda bir diğer sporcumuz Enes Çakan da üçüncü sırayı elde etti. Şampiyonada Hamza Akpınar da kilosunda yedinci oldu. Gençlik Hizmetleri Spor İl müdürü Muzaffer Çintimar, ilk kez Milli Takım adına yarışan sporcularının Balkan Şampiyonası’nda dereceye girmesinden dolayı çok büyük gurur yaşadıklarını söyledi. Çintimar, antrenör ve sporcuları bu başarılarından dolayı kutladı.

Bu haber toplam 103 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Karaduman Balkan Şampiyonu30 Temmuz 2017 Pazar 14:14
  • Kum futbolunda heyecanlı maçlar30 Temmuz 2017 Pazar 14:12
  • Kerim ve Emre Önen Nusretiye’den ayrıldı30 Temmuz 2017 Pazar 14:11
  • Değirmenderespor Engin Esmer’i aldı30 Temmuz 2017 Pazar 14:10
  • Bağdatspor’un yeni yönetimi Başkan Doğan’ı ziyaret etti30 Temmuz 2017 Pazar 14:09
  • Kocaelispor’dan ilk prova bugün30 Temmuz 2017 Pazar 09:54
  • Kocaelispor U19, Sarıyer ile yenişemedi29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:30
  • Gölcük, İhsaniye’de çalıştı29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:28
  • Derbentspor’da Onur ve Halil tamam29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:26
  • Değirmenderespor Engin Esmer’i aldı29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:25
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti