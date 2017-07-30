Karaduman Balkan Şampiyonu

Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılan Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda sporcularımız çok önemli başarılar elde etti.

Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü’nden Emre Karaduman, rakiplerini geride bıraktı, şampiyon oldu.

ENES ÇAKAN ÜÇÜNCÜ OLDU

Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcularından Emre Karaduman’ın birinci olduğu yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası’nda bir diğer sporcumuz Enes Çakan da üçüncü sırayı elde etti. Şampiyonada Hamza Akpınar da kilosunda yedinci oldu. Gençlik Hizmetleri Spor İl müdürü Muzaffer Çintimar, ilk kez Milli Takım adına yarışan sporcularının Balkan Şampiyonası’nda dereceye girmesinden dolayı çok büyük gurur yaşadıklarını söyledi. Çintimar, antrenör ve sporcuları bu başarılarından dolayı kutladı.