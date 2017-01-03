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Karakaş ve Keskin görevine devam

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Karakaş ve Keskin görevine devam
İzmit İlçe ve Gölçük İlçe Emniyet Müdürüleri görevine devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kararname ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve kararname ile birlikte 3. sınıf Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Faruk Keskin ve 3. sınıf İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş terfi alarak 2. sınıf emniyet müdürü olmuştu. Bugün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklanan görev listesine göre birçok emniyet müdürünün görev yeri değişirken Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Faruk Keskin ve İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş görevine devam etti.

Çiğdem ARMAĞAN

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