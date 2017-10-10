Karaloğlu'ndan Karaosmanoğlu ve heyetine ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonun ortaklaşa düzenlediği 4. Başkanlar Kurulu toplantısına katılan Başkan Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyeti kaldıkları otelde Antalya Valisi Münir Karaloğlu ziyaret etti. Yapılan çalıştayın başarılı geçmesini dileyen Karaoğlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu her daim amatör sporun ve sporcunun yanında olmuştur. Bunu da her zaman gösteriyor. Antalya’ya hoş geldiniz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen 4. Başkanlar Kurulu toplantısı nedeniyle Antalya’da çalışmalarını yürüten heyeti ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu, Başkan Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyetle yakından ilgilendi. Sohbet eden ve amatör sporun Kocaeli’deki gelişiminden çok etkilendiğini de belirten Karaloğlu, “Tesisleşme noktasında Kocaeli çok iyi yerlere geldi. İnanıyorum ki daha iyi noktalara gelecek, geleceğin başarılı sporcuları buradaki kulüplerimizin arasından çıkacak” ifadelerini sarf etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, kendilerini ziyaret eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na teşekkür ederken, “Kocaeli’mizin spor ve sporcu kenti olabilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya özen gösterdik, gösteriyoruz. Kaliteli sporcular sağlam bir altyapı eğitimi ile yetişir. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin sağlıklı ve doğru spor yapmalarına zemin oluşturuyoruz” açıklamasını yaptı.

Spor yapan insan, daha disiplinli ve belli bir amaç doğrultusunda kendine hakim olma talimi yaptığı için ondan kimseye zarar gelmez vurgusu yapan Karaosmanoğlu, “Atalarımızın dediği gibi sağlam kafa, sağlam vücutta olur. Bu nedenle gençlerimizin spor yapması önünde hiçbir engel bırakamayız, bırakmayacağız da. Bu amaçla hizmete sunduğumuz ücretsiz spor okullarımız ile yetenekli ve istidatlı gençlerimizi tespit edip onları sporda başarılı oldukları branşlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza ilkokul sıralarında satranç takımı dağıtarak, hem bedenen, hem zihnen gelişimlerine katkı sunuyoruz” ifadelerini sarf etti.

