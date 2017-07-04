Karaman,"Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız"

Darıca'da Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu toplandı.

Darıca Farabi Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, eylem planı ele alındı.İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlattı.Uyuşturucu ile mücadelede sadece polisin çabasının yetmeyeceğinin altını çizen Aydoğan, konu hakkında herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Kaymakam Ömer Karaman da uyuşturucunun ülkenin önemli bir sorunu haline geldiğini belirtti.

Uyuşturucuyla kararlı bir şekilde mücadele ettiklerine işaret eden Karaman, şunları söyledi:

"Komisyonun çalışmaları neticesinde her türlü çalışma ve tedbir ile uyuşturucunun pençesine düşmüş insanları kurtarma gayretindeyiz. Bunun için kararlıyız. Ne yazık ki ilçemiz de 2 gencimizi uyuşturucudan kaybettik. İlçemiz sınırları içerisinde alacağımız önleyici tedbirlerle uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Gönüllü topluluklara, vicdan sahibi sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyaç var. Herkes bu konuya destek vermeli ki çocuklarımızı uyuşturucu illetinden kurtaralım. Destek verecek herkese kapımız açık."