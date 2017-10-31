Karamürsel Aliya İzzetbegoviç Akademi Lise açıldı

Açılış töreninde konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, eğitim konusunun önemine değindi. Eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü önemli çalışmalar bulunduğunu vurgulayan Aksoy, şunları söyledi:

"Okullarımızda yürütülen eğitim çalışmaları, halk eğitim müdürlüklerimizle verilen diğer çalışmalarla birlikte eğitimde belirli bir aşamaya gelinmesinde ciddi çalışmalar var. Kocaeli’de milli eğitimin yanında Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilçe belediyelerimizin de eğitime katkısı çok büyüktür. Daha nitelikli gençlere kavuşmak ve onların başarılarını daha üst noktaya taşınması bakımından bu Akademi Lisesi de önemli bir katkı sağlayacaktır. Buradan yararlanacak olan gençlerimiz, aldıkları eğitimle kendilerini çok daha iyi noktaya taşımış olacaklar. Bu akademi lisesini daha anlamlı hale getiren onun adını taşıyan kişiden kaynaklanıyor. Aliya İzzetbegovi, tarih boyunca sürekli anılacak önemli bir şahsiyete ait isimdir. Halkının daha iyi bir noktaya gelmesi ve ülkesinin bağımsızlığı noktasında 78 yıllık yaşamı boyunca çok önemli mücadeleler veren kişi ve onun adının burada yaşıyor olması, gençlerin onu tanımasına, verdiği mücadeleyi örnek almasın da fırsat verecektir. Bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyemize bu okula sağladığı katkılardan ve okula vermiş oldukları bu anlamlı isimden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da bu eğitim kurumuna Aliya İzzetbegoviç’in isminin verilmesinin kendileri için bir onur olduğunu belirtti.

Karaosmanoğlu, "1925 yılında doğan, Aliya İzzetbegoviç, bütün yaşamını, Avrupa’da, Müslüman olduğu için mağdur edilen Bosnalı Müslümanlarının birliğine harcamış ve bunun ancak İslamiyet’le kurtuluşa ereceğine inanan devlet adamıdır. Lise çağlarından itibaren üstün kabiliyetleri ile İslami konuları ilgisi ön plana çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Karaosmanoğlu, yer gösterilmesi halinde Bosna'da da Akademi Lisesi yaptırabileceklerini kaydetti.

Bosna Hersek Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanı Elvira Diberovic da Türkiye’de bir eğitim grubuna Aliya İzzetbegovic’in adının verilmesinin, onun unutulmamasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Diberovic, şöyle devam etti:

"Çünkü Aliya’nın ruhuna ve kişiliğine bakıldığında, Türklerin içinde de bulunan en güzel özellikler vardı. Kendisi bir geleceğe bakan iyi bir Müslümandı. Kendisi bir düşünür ve hayatı düşünen biriydi. Onun hiç bir cepheden çekilmediğini ve korkmadığını biliyorum. Bizler de Aliya İzzetbegoviç ile birlikte Nisan 1992 yılında bizden güçlü olanlara karşı kalkıştık. Onlar bizden 10 kat değil, 100 kat daha güçlülerdi. Buna rağmen bizi yenemediler ve onların kaçarken sırtlarını gördük. Dünyanın her yerinde Müslümanlar ayağa kalkıyor, dik duruyorlar çünkü uzun süre boyunca zor durumda kaldılar. Bir dönem kendi özgüvenimizi yitirmiştik, değerlerimizden soğumuştuk. Ancak Müslümanlar kendi değerlerine dönüyor ve dünya arenasına tekrar çıkıyor. Allah’ın bize bir talimatı var, iyilik yapmamız lazım, kötülüğe karşı durmamız lazım. İşiniz kolay değil ama bu işi yapabilecek bir ülke varsa o da kardeş ülke Türkiye’dir."

Daha sonra Karamürsel Aliya İzzetbegoviç Akademi Lise'nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar da katıldı.