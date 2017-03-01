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Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım dalgıcı kurtardı

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım dalgıcı kurtardı
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 1 Mart Üsküdar Vapuru faciasını anma töreninde, denizde bulunan kadın dalgıcın fenalaştığını farkedince, hemen suya atlayarak onu kıyıya çıkardı.
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