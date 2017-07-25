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Karamürsel Belediyesi’nden işyeri kiralama ihaleleri

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Karamürsel Belediyesi’nden işyeri kiralama ihaleleri
Karamürsel Belediyesi, sahibi olduğu 3 işyerini bugün yapılacak ihalelerle kiraya verecek.

4 Temmuz Mahallesi 1130 Sokak’ta bulunan kreş-anaokulu olarak kullanılacak işyeri için aylık muhammen kira bedeli 1.350 TL olarak belirlendi.

Yine 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi üzerinde bulunan Taksi Durağı için aylık muhammen kira bedeli 1.200 TL olarak açıklandı.

Akçat Mahallesi’ndeki soğuk hava deposunda bulunan 9 nolu işyeri için de aylık muhammen kira bedeli 450 TL olarak açıklandı. İhaleler bugün saat 10.00’da Karamürsel belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacak.

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