Karamürsel Devlet Hastanesi'nde çapraz denetim

Karamürsel Devlet Hastanesinde çapraz denetim yapıldı.

Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Şenol Ergüney tarafından yapılan denetime, Tıbbi Hizmetler Başkanı Opr. Dr. Onursal Varlıklı, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Çelik, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Yüksel Pehlevan ve hastane idarecileri katıldı.

Sağlık tesislerinin verimli çalışması, vatandaşların kaliteli bir sağlık hizmeti alabilmesi için alınması gereken her türlü tedbirleri ve çalışmaları yerinde görmek, farklı bir gözle değerlendirerek yaşanan aksaklıkları tespit etmek amacı ile yapılan denetim ziyaretlerinde, poliklinik, servis, ameliyathane, eczane, yemekhane, depo alanları gezilerek değerlendirmeler yapıldı.

Poliklinik ve servislere yapılan ziyaretlerde, vatandaşların memnuniyetiyle karşılaştığını vurgulayan Ergüney, "Çapraz ziyaretlerdeki amacımız farklı sağlık tesislerini birbirimizin gözünden değerlendirerek, hizmet kalitemizi daha etkin ve verimli hale getirmek. Yaptığımız ziyaretlerde çalışan arkadaşlarımızın sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını dinleyerek çözüme ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Bu sayede sağlık çalışanlarının ve hastalarımızın moral ve motivasyonunu sağlıyoruz." dedi.