Karamürsel Devlet Hastanesine yeni cihaz

Karamürsel Devlet Hastanesine yeni alınan dijital panoramik röntgen cihazı hastaların hizmetine başladı.

Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Erkan Çelik, radyolojik teşhis amaçlı kullanılan cihazın, tüm dişlerin ve çene kemiğinin daha az radyasyon alarak ve kısa sürede birlikte görüntülenmesini sağladığını belirterek, "Dişlerin, kemik ve diş etlerinin klinik muayene ile görünmeyen kısımlarını göstermeye yarayan ve erken teşhis imkanı sunan sistemin dijital olarak kullanılması görüntü kalitesini arttırmakta ve hastanın aldığı radyasyon miktarını belirgin bir şekilde azaltmaktadır." ifadesini kullandı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Daha önce kullanılan panoramik röntgen cihazında görüntüler bir kaset aracılığı ile kaydedilip, film banyo işleminden sonra hekim tarafından değerlendirilebiliyordu. Yeni alınan dijital röntgende ise görüntüler filme değil, bilgisayar üzerine kaydedilerek, dijital olarak elde edilen görüntülerin arşivlenmesi, bu görüntülerin bilgisayar ağları aracılığı ile hekimin bilgisayarına ulaştırılmasına olanak sağlamaktadır. Böylelikle bilgisayar ortamındaki görüntüler üzerinde ayrıntılı değerlendirme yapılabilmektedir."

AA