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Karamürsel Devlet, yeni yüzüyle hizmette

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Karamürsel Devlet, yeni yüzüyle hizmette
Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Karamürsel Devlet Hastanesi’nin yenilenen hasta servisleri düzenlenen törenle hizmete girdi.

Karamürsel Devlet Hastanesi’nde Dahiliye, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Nöroloji, Kadın Doğum, Çocuk, Cerrahi, Ortopedi, Kulak-Burun-Boğaz, Üroloji, Göz Hastalıkları servisleri yeniden elden geçirildi, pırıl pırıl hale getirildi. Yenilenen servislerin açılış törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erkan Çelik, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, diğer ilçe Başhekimleri, Doktorlar, Hemşireler ve Hastane Personeli katıldı.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney, 52 yataklı hastanenin yataklı servislerinin yenilendiğini, otel konforunda hizmet verir hale getirildiğini söyledi.

Ergüney, “Karamürsel Devlet Hastanesi yenilenen yüzü ve artan konforuyla hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor” dedi.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, her alanda verilen hizmet kalitesindeki artıştan söz etti; merkezi hükümetin bu konudaki desteğini gündeme getirdi. Yapılan sembolik açılışın ardından servisleri dolaşan protokol, yatan hastalarla sohbet etti, çiçek verdi.

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