Karamürsel esnafı, aşure dağıttı

Kurdukları masalarda aşureleri vatandaşlara ikram eden ilçe esnafının etkinliğine Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, Ak Parti ilçe Başkanı Recep Demirel, Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, daire amirler, ilçe esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ilçe esnafının gerçekleştirmiş olduğu etkinlikten dolayı tebrik ederek, aşure alan vatandaşlarla sohbet etti. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Esnafı ilçe halkına yaklaşık bin 500 adet aşure ikramında bulundu.