Karamürsel, geleceğin takımın kurdu

Bu sezon 1.Küme’nin en başarılı takımları arasında yer alan Karamürselspor, çok büyük paralar harcamadan, ilçenin genç yeteneklerini bir araya getirip, geleceğe yönelik bir takım oluşturdu.

Teknik Sorumlu Kasım Apatay da, gençlerle bu işi başarabileceklerini söyledi.

PROJE TAKIMI

Karamürselspor, ligin son haftalarında kadrosuna G.Asarköyspor’dan Turgay ile Karamürsel İY’nun eski futbolcusu, Kocaelispor’dan genç Berkay’ı aldı. Bunun dışında kadrosunu koruyan, genç oyuncularla yoluna devam eden Sarı-Lacivertli ekip, proje takımı olarak kuruldu. Teknik Sorumlu Kasım Apatay, “Bu sezon ille de Süper Lig’e çıkacağız diye bir düşüncemiz yoktu. Kadromuzda yer alan oyuncuların büyük bölümü U-19 Ligi’nde de oynuyor. Bu bir proje takımı, geleceğe yönelik oluşturuldu. Şartlar bizi nereye götürürse, oraya gideceğiz” dedi.