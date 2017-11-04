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Karamürsel Gençlik bir galip, bir mağlup

Karamürsel Gençlik bir galip, bir mağlup

Küçük yaş grupları basketbolda heyecan önceki gün Karamürsel Atatürk Spor Salonu’nda yaşandı.

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U-14 Ligi erkeklerde Karamürsel Gençlikspor, Kocaeli Gelişimspor’u 55-42 yendi. U-16 ligi erkeklerde ise Gölcük Belediyespor, Gölcük Belediyespor’a farklı skorla galip geldi.

U-14’LERDE KARAMÜRSEL GENÇLEK U-16’LARDA GÖLCÜK BELEDİYE GALİP

Küçükler basketbol da iki farklı kategoride iki müsabaka oynandı. Karamürsel Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleler de U-14’te Karamürsel Gençlik – Kocaeli Gelişim B, U-16’da ise Karamürsel Gençlik – Gölcük Belediyesi karşılaştı. U-14 mücadelesinde Karamürsel Gençlik iyi oynadığı mücadelede ilk periyodu 15-3, devreyi de 29-11 gibi bir skorla Kocaeli Gelişim B’ye karşı önde tamamladı. Üçüncü periyotta üstünlüğünü 44-29 ile sürdüren Karamürsel Gençlik, maçı ise 55-42 kazandı. U-16’da ise Karamürsel Gençlik ile ligin favori takımı Gölcük Belediyesi karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan, bu üstünlüğünü maç boyunca sürdüren Gölcük Belediyesi karşılaşmayı 91-19 kazandı.

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